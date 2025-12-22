A Pobra recibirá 2026 con badaladas, cotillón e sesión discoteca

A Pobra despedirá o ano e daralle a benvida a 2026 por todo o alto. As Concellerías de Cultura e Mocidade volverán sumar esforzos para ofrecer un programa completo de actividades no que haberá badaladas, animación, discoteca móbil e cotillón.

A edil de Cultura, Patricia Lojo, e o edil de Mocidade, Eloy Sobrido, presentaron unha programación coa que se busca "que os veciños e veciñas conten cunha oferta de lecer para despedir o ano na Pobra, sen necesidade de ter que desprazarse".

O programa arrincará o mércores, 31 de decembro, ás 11.30 horas diante da casa consistorial. Nese momento, levarase a cabo a entrega de uvas e cotillón ao público asistente e, ás 11.45 horas, terán lugar as prebadaladas a cargo de Mariló Ríos, da Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios Caramiñas.

Ademais de formar parte da entidade, esta veciña da Pobra é cantareira e ten unha gran destreza en disciplinas artísticas como o baile, o teatro e a poesía. Ás 12.00 horas terán lugar as badaladas e, ás 12.15 horas, haberá unha animación polas rúas do municipio a cargo de Festicultores Troupe.

A cita non concluirá aí, senón que se reanudará ás 01.00 horas do xoves, 1 de xaneiro, na Praza Alcalde Segundo Durán, cunha festa de fin de ano con discoteca móbil e cotillón.

Os concelleiros sinalan que a Festa de Aninovo "é xa unha actividade consolidada na programación anual", polo que confían cifras de asistencia similares ás das edicións anteriores.