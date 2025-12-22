Rois, Dodro y Pontecesures exploran ya una fórmula legal para su alianza

Tras su inminente salida de la Mancomunidad Serra do Barbanza (en la que, en realidad, no están como socios, sino como usuarios de su servicio de recogida de basura y en base a una figura alegal, la de clientes), Rois y Pontecesures planifican a marchas forzadas una alianza estratégica de la que también formaría parte Dodro. A la espera de conocer el estudio de viabilidad y «hacer números», los tres exploran ya la fórmula legal bajo la que le darían forma.

«Estas fechas no son propicias para sacar adelante un proyecto tan complejo y, además, contrarreloj, porque los concellos de Rois y Pontecesures están en una situación muy complicada», señala el alcalde de Dodro, Francisco Javier Castro. Y es que, salvo que se les conceda la moratoria que pidieron o que lleguen a un acuerdo con FCC y con Sogama, Serra do Barbanza dejará de recogerles la basura a esos dos concellos a partir del 31 de diciembre.

Para el regidor dodrés, dicha alianza «no es en absoluto descabellada». «Es más: puede resultar muy atractiva para las empresas que se presenten a la licitación», añade el mandatario.

De modo que, con el temporizador activado (Serra do Barbanza firmará el convenio con Sogama el próximo día 30 para empezar a llevar la basura a su planta) los alcaldes de Rois, Dodro y Pontecesures mantienen frecuentes «reuniones telefónicas».

«Los tres concellos comparten otros proyectos, como el Programa de Empleo Integrado, del que forman parte también Padrón, Valga y Catoira», dice Castro.

«Tampoco sería nada nuevo en esta zona una alianza entre concellos para la recogida de la basura, algo que ya hicieron Rois y Dodro hace más de treinta años, cuando compartían un tractor para dar ese servicio», indica.

La finalidad de la alianza es optimizar el servicio abaratando costes para poner coto al déficit que arrastra, y que en el caso de Dodro es de unos cien mil euros. «Una locura», señala el alcalde.

En el caso de Dodro, «la externalización de la recogida de la basura nos permitiría además liberar a los dos trabajadores municipales que actualmente realizan ese servicio con un solo camión, y destinarlos a otros departamentos», añade el alcalde.

«En su día propuse subir el recibo de la basura de los actuales 59,90 euros al año a 90 €, pero la oposición se negó. Y, aún así, el servicio continuaría siendo deficitario en Dodro», explica Castro.

Corcubión actualiza el censo para subir los ingresos por el servicio de la basura Abaratar costes o aumentar los ingresos. Son algunas de las recetas que muchos concellos están aplicando para hacer frente a un servicio básico, el de la recogida de la basura, que en la mayoría de los casos les arrastra al déficit. Y cada vez son más los alcaldes y alcaldesas que mueven ficha al respecto. Si los concellos de Rianxo, Boiro y A Pobra, por un lado, los de Muxía, Vimianzo y Camariñas, por otro, y los de Rois, Dodro y Pontecesures exploran alianzas a tres bandas para licitar la recogida de residuos de forma conjunta, el de Corcubión acaba de abrir una ventana para oxigenar ese departamento de las arcas municipales:el censo de viviendas del servicio. La Corporación municipal aprobó una modificación de la ordenanza que regula la recogida de basura, que, manteniendo las tasas para los vecinos, le permitirá aumentar los ingresos por ese servicio y hacer frente al importante déficit que genera. Por una parte, la modificación equipara la tasa de los lugares de Quenxe y O Vilar con las del resto de núcleos de la parroquia de Redonda (Oliveira, Amarela, San Roque y Redonda). Y, por otra, incluye la figura de la vivienda de uso turístico, que pasará a tributar con un tipo de tasa específico, considerándola como un negocio. Paralelamente, el Concello de Corcubión acaba de actualizar el censo de dicho servicio, incorporando cientos de viviendas que no estaban dadas de alta y que, por tanto, no pagaban por la recogida de la basura. Un censo que llevaba más de veinte años sin actualizar. «Es fundamental reciclar más», advierte el alcalde El alcalde, Xabier Domínguez Traba, señala que dicho servicio «supone un gasto muy importante para el Ayuntamiento, sobre todo después de que la Xunta de Galicia incrementó el precio de la tonelada de residuos este año». «Por eso es fundamental y necesario que los vecinos y vecinas reciclen aún más, para evitar tener que subir las tasas, como ya hicieron este año otros concellos de la comarca, porque el servicio sigue siendo deficitario», añadió al respecto Domínguez Traba. La mencionada modificación de la ordenanza municipal (que entrará en vigor en 2026) fue una propuesta de la Alcaldía y salió adelante con los votos favorables del Bloque Nacionalista Galego, mientras que los concejales del Partido Popular votaron en contra y los del Partido Socialista Obrero Español y Sempre Corcubión optaron por la abstención. Están en estudio alianzas estratégicas en 9 municipios En cuanto a los concellos de Ribeira, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Muxía, Vimianzo, Camariñas, Rois, Dodro y Pontecesures, están a la espera de conocer los estudios de viabilidad que han solicitado para decidir si optan por alianzas estratégicas para sacar a licitación de forma conjunta los servicios de recogida de basura, así como los informes jurídicos respecto a la fórmula que deberán desarrollar para poner en práctica esa medida.