Tres personas de una misma familia resultan intoxicadas por monóxido de carbono en Boiro
La causa fue una fuga de gas de un calentador
Europa Press
Tres personas de una misma familia (un matrimonio y su hija) han resultado intoxicadas por monóxido de carbono en la madrugada de este lunes en una vivienda en Boiro a causa de una fuga de gas en un calentador.
Según informa el 112 Galicia, fue el padre el primero en darse cuenta de la posible fuga de gas, por lo que decidió desconectar el calentador y una estufa de gas de su vivienda, situada en el lugar Aldea de Arriba, en Castro.
Con todo, el personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 contactó con el 112 Galicia para informar de que estaban en el centro de salud con dos personas afectadas por intoxicación y que una tercera estaba en el domicilio esperando por la ambulancia.
Asimismo, se informó a los Bomberos de Boiro, a los agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, así como a los efectivos del Servizo Municipal de Protección Civil de la localidad.
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- La matanza del cerdo resiste en Galicia: 'Es la comida de todo el año
- Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965