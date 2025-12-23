Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Policía Nacional identifica nove persoas e tramita trece denuncias por furtivismo en Boiro

A actuación saldouse ademais co comiso de 31 quilos de ameixa e berberecho e diverso material

Imaxe do marisco comisado en Boiro.

Imaxe do marisco comisado en Boiro. / Cedida

Suso Souto

Boiro

A Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia, en colaboración coa Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz (Boiro) comisou 31,40 quilos de ameixa e berberecho e diverso material para o furtivismo no marco dun operativo conxunto levado a cabo pasado 18 de decembro nas praias boirenses.

Como resultado da actuación, os axentes identificaron nove persoas, inspeccionaron un vehículo e tramitaron 13 actas de sanción, oito delas por infracción da Lei de Pesca de Galicia e as cinco restantes por infracción da Lei Orgánica 4/2015. Ademais, todo o marisco incautado foi resementado no mesmo lugar no que fora atopado.

Este operativo enmárcanse no reforzo realizado pola UPA, en colaboración coa Consellería do Mar e coas confrarías de pescadores, no eido da loita contra o furtivismo e na protección dos recursos mariños afectados.

O traballo céntrase en dispositivos dirixidos a impedir a actuación dos furtivos, tanto na actividade extractiva como na venda, transporte e distribución do produto sen as debidas garantías sanitarias.

