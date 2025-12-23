Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trasladados al hospital del Barbanza una madre y sus dos hijos tras un accidente en A Pobra

Bomberos de Ribeira en el lugar del accidente.

Bomberos de Ribeira en el lugar del accidente. / Cedida

Europa Press

A Pobra

Una madre y sus dos hijos tuvieron que ser trasladados tras sufrir un accidente en la autovía del Barbanza, a su paso por el lugar de Landoi, en el municipio de A Pobra do Caramiñal.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 17.25 horas de este martes y fueron varios particulares los que alertaron de que dos vehículos estaban implicados en un accidente. Así, uno de los coches había quedado incrustado en la barrera de seguridad.

La central de emergencias movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Ribeira y de Boiro, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Protección Civil.

Una vez en el punto, los Bomberos confirmaron que no había personas atrapadas y que uno de los vehículos estaba atravesado en la barrera de seguridad y, aunque sus ocupantes habían abandonado el lugar, era necesario cortar la carrocería para poder retirar el vehículo.

En el otro coche implicado viajaban una mujer y sus dos hijos que fueron trasladados por los profesionales sanitarios al Hospital do Barbanza.

