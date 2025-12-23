Tres detenidos tras desmantelarse un punto de venta de droga y receptación en una antigua escuela de Boiro

La Guardia Civil de Boiro ha culminado la denominada operación Parvularios, que se ha saldado con la detención de tres hombres y el desmantelamiento de un importante centro logístico de distribución de drogas y almacenamiento de objetos robados en una antigua escuela de ese municipio.

La investigación se inició el pasado verano tras detectarse un incremento inusual de robos con fuerza y hurtos en establecimientos comerciales, viviendas, galpones e interiores de vehículos en la comarca del Barbanza.

Los autores sustraían todo tipo de efectos: desde maquinaria profesional y herramientas hasta ropa y efectivo. La línea de investigación principal permitió a los agentes constatar que este repunte delictivo estaba directamente vinculado al aumento del consumo de estupefacientes en la zona.

Los autores de los robos se desplazaban frecuentemente hasta una antigua escuela unitaria municipal abandonada, ubicada en el lugar de San Mauro, la cual estaba habitada de forma ilegal por un varón vinculado al tráfico de drogas a pequeña escala.

Guardia Civil

Durante la investigación, la Guardia Civil observó un trasiego constante de toxicómanos que acudían al inmueble a cualquier hora del día. Los investigadores determinaron que, en muchos casos, los delincuentes entregaban los objetos sustraídos al morador de la escuela a cambio de dosis de droga (receptación), convirtiendo el edificio en un punto receptor de efectos ilícitos y un foco de inseguridad que había generado gran alarma social y numerosas quejas vecinales.

Tras recabar las pruebas necesarias, se procedió al registro domiciliario autorizado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ribeira. En el interior del inmueble se incautó un importante arsenal de sustancias y objetos, cuyo valor de mercado solo en estupefacientes supera los 17.885 euros: 5.482 dosis de marihuana, 914 de hachís, 201 de cocaína crack, 467 de heroína, dosis de cocaína, hongos alucinógenos y pastillas psicotrópicas; 2.065 euros en billetes; básculas y útiles de pesaje.

Entre los efectos recuperados figuran numerosa herramienta eléctrica profesional, tres armas, ordenadores, smartphones, patinetes eléctricos, motosierras, un cortacésped, joyas de oro, 13 relojes y material médico (recetas y sello de médico colegiado).

Dada la gran cantidad de material intervenido, fue necesaria la colaboración del GRUMIR (Grupo Municipal de Intervención Rápida) y de la Policía Local de Boiro para el traslado de los efectos y el aseguramiento de la zona.

Los tres detenidos, naturales de Boiro, A Pobra y Noia, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Ribeira, que decretó el ingreso en prisión del principal responsable y la libertad provisional con cargos para los otros dos implicados.

Asimismo, se ordenó el precinto y tapiado del inmueble por parte del Concello de Boiro para evitar nuevas ocupaciones.

La Guardia Civil informa que parte de los objetos recuperados ya han sido entregados a sus legítimos dueños. No obstante, se solicita a aquellos vecinos que hayan sido víctimas de robos recientemente que se pongan en contacto con el cuartel de la Guardia Civil de Boiro para el posible reconocimiento del material que aún permanece en depósito.