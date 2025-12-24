Licitan la conversión de la Casa del Mar de Cabo de Cruz en Museo da Conserva

Hace casi cuatro décadas, en 1986, el Concello de Boiro le cedía al Instituto Social de la Marina, por un período de treinta años, un inmueble ubicado la zona portuaria de Cabo de Cruz que albergaría un consultorio: la Casa del Mar. A finales del pasado año, y tras permanecer largo tiempo abandonado, el inmueble volvió a ser de titularidad municipal.

Ahora, la Mancomunidad Barbanza-Arousa acaba de sacar a licitación el proyecto para rehabilitarlo, con el objetivo de destinarlo a Museo da Conserva, en el marco de su Plan de Sustentabilidade Turística. El presupuesto de licitación es de 165.289 euros. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 8 de enero.

Se trata de una edificación de planta baja (con una superficie construida de 188,72 metros cuadrados), planta alta (188,22 m2) y aprovechamiento bajo cubierta (141,05 m2), cuya fachada delantera da a la carretera general de Cabo de Cruz. El inmueble está ubicado justo frente a la dársena.

El proyecto diseñado el pasado mes de junio por el arquitecto Amancio Losada Vicente contempla, entre otras actuaciones, la sustitución de carpinterías exteriores, la renovación de la fachada con poliestireno expandido, la instalación de un ascensor en el exterior, la modificación de la rampa do acceso principal, la demolición de la escalera de la fachada principal y la ejecución de otra en el lateral del porche de entrada, la demolición de la escalera posterior y la ejecución de una nueva en el otro lateral, el derribo de los aseos existentes y la construcción de otros adaptados en la planta baja.

La Mancomunidad activa así un proyecto para poner en valor el patrimonio relacionado a la industria conservera del Barbanza a través de un centro museístico en torno al que se organizarán exposiciones y rutas guiadas.