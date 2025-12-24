Nécora a 47 € y rodaballo a 62, a horas de la Nochebuena: «El perejil, gratis»

Los precios de los alimentos más habituales en las fiestas navideñas han subido el 10,3% de media en menos de un mes, un aumento «notable» pero inferior al del año pasado, cuando fue del 12,3%, según la Organización de Consumidores y Usuarios. «El marisco está por las nuebes». «Hay colas en todas partes». «No me cabe todo en el congelador». «Hay cola hasta para hacer encargos». En víspera de Nochebuena, estas reflexiones tenían este martes la misma respuesta en el mercado de Ribeira: «normal».

Las centollas se vendían este martes en la plaza de abastos de Ribeira a 42 euros el kilo. / Suso Souto

El mercado era un bullicio de clientes cargando bolsas y esperando turno. Pese a la escalada de precios de los últimos días, los pescados y mariscos volaban.

Las mejores nécoras se habían cotizado el lunes en la lonja a 67 €; en la plaza, ya de menor tamaño, estaban a 47. Lo mismo pasaba con las centollas: las mejores salieron el lunes de la rula a 55 € y en el mercado quedaban piezas más pequeñas a 42. En la plaza, los más rezagados pagaban este martes las cigalas a 65 €/Kg (estaban a 50 hace unos días); el buey a 25; la almeja babosa a 60 y la roja a 35.

Suso Souto

Pero no solo el marisco vuela en Nochebuena. Entre los pescados más solicitados, el lenguado (37 €), el rodaballo (62); el rape (22); la lubina (37); y el salmón (20).

Más económica es la opción de los mariscos congelados. «Los precios de los congelados suelen ser estables todo el año. El producto fresco, por contra, depende de los temporales. Quien vive en la ciudad suele comprar congelados en el último momento, por falta de espacio para guardar mucha cantidad», señala un placero.

En cuanto al langostino, dice que «está dos euros más caro que el año pasado debido al incremento de tasas a su exportación en Argentina». Su precio oscila entre 13 y 13,50 €/Kg, en función del tamaño. El camarón congelado está a 65, y el buey, a 12,50.

Puesto de congelados en la plaza de Ribeira. / Suso Souto

En las carnicerías, el capón (14,99 €/Kg) y el cordero (33) son los otros reyes de la Nochebuena. «Vendí más capones que el pasado por estas fechas. En tres días, más de treinta», dice una carnicera.

En el supermercado, el cordero lechal se cotizaba este lunes a 33,25 €/Kg; la nécora a 32,90; el buey a 23,90; la merluza del pincho, a 12,95; el lenguado a 22,90; la lubina a 17,90; y el rodaballo a 15,90.

Pero, si hay un plato tradicional en Nochebuena, es el bacalao. El de tamaño grande se vendía a 18,95 €/kg. Pero la tradición manda: con coliflor (3,50 euros la pieza).

Y si hay una fruta elegante para esta Nochebuena, esa es la fresa. En la frutería del mercado (fundada en 1972), Mila dice que «las fresas están siendo muy solicitadas hoy, a pesar de que su precio subió de 12 a 17 € el kilo en una semana». «Pero hoy es el día del perejil», añade. Y es que, pese a estar en todas las salsas, el perejil no tiene precio en la plaza: «Aquí el perejil se regala con la compra», dice. Eso sí: en el supermercado se vendía a 0,75 € el manojo de 50 gramos.

Este miércoles, más de lo mismo... pero más caro. En la lonja, la almeja babosa subió en la subasta de este martes a 58 euros; la nécora a 75; y el camarón, a 135.