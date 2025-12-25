INFRAESTRUTURAS
Boiro mellora a rede viaria de seis núcleos rurais
O investimento supera os 153.000 euros
O Concello boirense iniciou os traballos de mellora dun vial en Boiro de Arriba. Trátase dunha actuación incluída no proxecto de renovación de pavimentos en núcleos rurais entre os que tamén se inclúen viais na Armada, Aspra, Cubeliños, Pazos de Coroño e Saltiño.
O total das actuacións ascende aos 153.206 € para o arranxo do firme nos distintos núcleos. O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, visitaron o lugar das obras para coñecer a execución das mesmas.
Trátase de tramos de camiños públicos municipais que presentan un avanzado estado de deterioro agravado durante a época de choivas, polo que é necesaria a mellora do firme para garantir o acceso dos veciños ás súas vivendas. As actuacións contan co financiamento da Deputación da Coruña a través do Plan Único Concellos (POS+)
