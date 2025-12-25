Fallece un conductor en Rianxo tras colisionar contra un poste y una vivienda

Un conductor perdió la vida en un accidente de tráfico registrado en Rianxo la pasada noche tras salirse de la vía el vehículo que conducía, el cual colisionó contra un poste y la esquina de una casa de piedra.

El trágico accidente se produjo en el kilómetro 1 de la carretera DP-330. El 112 Galicia recibió la alerta a las 21.35 horas a través de un particular, que avisó que el único ocupante del vehículo estaba inconsciente.

Hasta el lugar fueron movilizados profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Boiro, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil.

Los equipos de intervención tan solo pudieron confirmar que el fallecimiento del conductor, que quedó atrapado en el interior del vehículo y fue necesario emplear material de excarcelación para proceder a su liberación.

Al parecer, el fallecido se había jubilado hace unos meses tras haber trabajado para el Distrito Forestal de Noia.