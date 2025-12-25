TRÁFICO
Fallece un conductor en Rianxo tras colisionar contra un poste y una vivienda
El accidente se produjo en el kilómetro 1 de la DP-330
Un conductor perdió la vida en un accidente de tráfico registrado en Rianxo la pasada noche tras salirse de la vía el vehículo que conducía, el cual colisionó contra un poste y la esquina de una casa de piedra.
El trágico accidente se produjo en el kilómetro 1 de la carretera DP-330. El 112 Galicia recibió la alerta a las 21.35 horas a través de un particular, que avisó que el único ocupante del vehículo estaba inconsciente.
Hasta el lugar fueron movilizados profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Boiro, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil.
Los equipos de intervención tan solo pudieron confirmar que el fallecimiento del conductor, que quedó atrapado en el interior del vehículo y fue necesario emplear material de excarcelación para proceder a su liberación.
Al parecer, el fallecido se había jubilado hace unos meses tras haber trabajado para el Distrito Forestal de Noia.
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- Así será la nueva temporada de pesca de río en Galicia: importante restricción en el Xallas
- Urovesa acelera su expansión global con un nuevo acuerdo clave con Thales
- Trasladados al hospital del Barbanza una madre y sus dos hijos tras un accidente en A Pobra
- El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»
- Chus Iglesias, alma del Paluso: «La fiesta no puede decaer, ver la cara feliz de la gente me da paz»