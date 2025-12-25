Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración zona tensionadaVivienda protegida SantiagoIntoxicación en el HospitaliñoContrato autobusesTemporada pesca Galicia
instagram

OCIO

Máis de cinco mil persoas gozaron do parque infantil de Nadal en Boiro

O espazo, promovido por ABE, volverá abrir o 2 e 3 de xaneiro

O parque da Asociación Boirense de Empresarios xuntou a pequenos e maiores.

O parque da Asociación Boirense de Empresarios xuntou a pequenos e maiores. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O parque infantil de Nadal da Asociación Boirense de Empresas (ABE) converteuse xa nun dos grandes atractivos en Boiro tras o éxito das súas dúas primeiras xornadas, celebradas os días 22 e 23 de decembro no polideportivo da Cachada, cunha afluencia de máis de 5.000 persoas.

Na primeira xornada do parque, o luns 22 de decembro, rexistrouse a asistencia de máis de 2.000 persoas. Durante a tarde repartíronse 500 chocolates con biscoito e 461 bolsas de palomitas, contabilizáronse 750 accesos aos inchables e os talleres creativos acadaron o 100% de ocupación. Estes talleres de caracter interxeracional, foron impartidos por Agadea, cunha excelente acollida por parte do público.

O martes 23 de decembro, a afluencia superou as 3.000 persoas. Repartíronse 428 bolsas de palomitas, rexistráronse máis de 1.100 accesos aos inchables e 500 nenos e nenas recibiron un cono de gominolas e máis de 600 crianzas participaron na gran recepción con Papá Noel, facendo fotografías e gozando dunha das actividades máis agardadas do Nadal. Os talleres, impartidos nesta ocasión por Cruz Vermella, volveron completar o 100% das prazas dispoñibles.

Pequenos e maiores gozaron dos xogos e múltiples actividades.

Pequenos e maiores gozaron dos xogos e múltiples actividades. / Cedida

Desde a ABE destacan a resposta da veciñanza e das familias, así como o valor do parque infantil como espazo de encontro, lecer familiar e dinamización comercial.

A entidade lembra que o acceso ao parque é gratuíto e que moitas actividades son de acceso libre, mentres que para participar nas degustacións e acceder aos inchables é preciso contar con invitacións que se poden obter nos negocios asociados á ABE ou no punto de información situado no propio parque, presentando tickets ou facturas de compra.

Tres mil euros en vales

No que respecta ao sorteo presencial de 3.000 € en vales de compra, que se celebrará o sábado 3 de xaneiro, xa se levan cambiadas máis de 3.400 rifas. Ademais, as persoas que participan no canxe están a recibir agasallos directos, esgotándose xa os 300 calendarios e gran parte das 400 bolsas da edición especial de Nadal da ABE.

Noticias relacionadas y más

A Asociación Boirense de Empresas lembra que o parque infantil de Nadal volverá abrir as súas portas os días 2 e 3 de xaneiro, con novas actividades, inchables, animación e o sorteo final, e anima a toda a veciñanza a seguir participando nesta iniciativa que busca consolidarse como unha das citas máis importantes do Nadal en Boiro, reforzando o comercio local e ofrecendo unha programación familiar, inclusiva e segura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents