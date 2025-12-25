OCIO
Máis de cinco mil persoas gozaron do parque infantil de Nadal en Boiro
O espazo, promovido por ABE, volverá abrir o 2 e 3 de xaneiro
O parque infantil de Nadal da Asociación Boirense de Empresas (ABE) converteuse xa nun dos grandes atractivos en Boiro tras o éxito das súas dúas primeiras xornadas, celebradas os días 22 e 23 de decembro no polideportivo da Cachada, cunha afluencia de máis de 5.000 persoas.
Na primeira xornada do parque, o luns 22 de decembro, rexistrouse a asistencia de máis de 2.000 persoas. Durante a tarde repartíronse 500 chocolates con biscoito e 461 bolsas de palomitas, contabilizáronse 750 accesos aos inchables e os talleres creativos acadaron o 100% de ocupación. Estes talleres de caracter interxeracional, foron impartidos por Agadea, cunha excelente acollida por parte do público.
O martes 23 de decembro, a afluencia superou as 3.000 persoas. Repartíronse 428 bolsas de palomitas, rexistráronse máis de 1.100 accesos aos inchables e 500 nenos e nenas recibiron un cono de gominolas e máis de 600 crianzas participaron na gran recepción con Papá Noel, facendo fotografías e gozando dunha das actividades máis agardadas do Nadal. Os talleres, impartidos nesta ocasión por Cruz Vermella, volveron completar o 100% das prazas dispoñibles.
Desde a ABE destacan a resposta da veciñanza e das familias, así como o valor do parque infantil como espazo de encontro, lecer familiar e dinamización comercial.
A entidade lembra que o acceso ao parque é gratuíto e que moitas actividades son de acceso libre, mentres que para participar nas degustacións e acceder aos inchables é preciso contar con invitacións que se poden obter nos negocios asociados á ABE ou no punto de información situado no propio parque, presentando tickets ou facturas de compra.
Tres mil euros en vales
No que respecta ao sorteo presencial de 3.000 € en vales de compra, que se celebrará o sábado 3 de xaneiro, xa se levan cambiadas máis de 3.400 rifas. Ademais, as persoas que participan no canxe están a recibir agasallos directos, esgotándose xa os 300 calendarios e gran parte das 400 bolsas da edición especial de Nadal da ABE.
A Asociación Boirense de Empresas lembra que o parque infantil de Nadal volverá abrir as súas portas os días 2 e 3 de xaneiro, con novas actividades, inchables, animación e o sorteo final, e anima a toda a veciñanza a seguir participando nesta iniciativa que busca consolidarse como unha das citas máis importantes do Nadal en Boiro, reforzando o comercio local e ofrecendo unha programación familiar, inclusiva e segura.
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- Así será la nueva temporada de pesca de río en Galicia: importante restricción en el Xallas
- Urovesa acelera su expansión global con un nuevo acuerdo clave con Thales
- Trasladados al hospital del Barbanza una madre y sus dos hijos tras un accidente en A Pobra
- El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»
- Chus Iglesias, alma del Paluso: «La fiesta no puede decaer, ver la cara feliz de la gente me da paz»