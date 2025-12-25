Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

POLÍTICA MUNICIPAL

O BNG de Outes critica o recorte en obras para «pagar desfases»

Di queo goberno "sacou ás presas un orzamento para facer a foto"

Casa consistorial de Outes.

Casa consistorial de Outes. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Outes

O BNG de Outes acusa ao actual goberno local, que lidera o PP, de recortar en obras e mantemento para «pagar desfases noutras áreas como festas e deportes». Aseguran que «os que dixeron na moción de censura que viñan a sacar dunha suposta cova á brigada de obras, recortaron, no último pleno, as partidas de obras para pagar os desfases en arrendamentos de festas (carpas, maquinaria...) e deportes».

Os nacionalistas lembran que o PP «acusou ao goberno anterior de falta de previsión» e agora modifican o orzamento «por desfasarse, pouco máis de medio ano despois de aprobalo».

Subliñan ademais que manteñen unha previsión de incremento de ingresos «que non é realista e non vén respaldada por informes específicos, como no caso do ICIO, no que falta un informe da área de Urbanismo, tal e como destaca Intervención».

Sinalan tamén que o goberno «sacou ás présas un orzamento sen a documentación necesaria, para sacar a foto, pero a última modificación de crédito que fixo o goberno encabezado por Francisco Calo certifica que estamos diante duns novos orzamentos que son fume e que non garanten melloras nas políticas públicas do Concello de Outes».

