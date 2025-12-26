Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración zona tensionadaVivienda protegida SantiagoIntoxicación en el HospitaliñoContrato autobusesTemporada pesca Galicia
instagram

INDUSTRIA

Sale a información pública el proyecto de la nueva planta de Congalsa en A Pobra

La inversión superará los 26,1 millones de euros

Instalaciones de Congalsa en el polígono de A Tomada, en A Pobra do Caramiñal.

Instalaciones de Congalsa en el polígono de A Tomada, en A Pobra do Caramiñal. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de una nueva planta productiva "sostenible, avanzada y automatizada" de Congalsa, en A Pobra do Caramiñal.

También se somete a información pública una solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de Congalsa. El plan de la nueva planta fue declarado proyecto industrial estratégico por el Consello de la Xunta.

En concreto, se trata de una planta de procesado de pescado, crustáceos y moluscos cuya ubicación se sitúa en el polígono industrial de A Tomada.

El proyecto consiste en la ampliación de una nave industrial que incluye una pasarela y la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales.

Noticias relacionadas y más

La nave constará de áreas de elaboración, cocción, producción, túneles y envasado, cámara frigorífica, almacenes, sala de máquinas y un muelle de carga de materia prima, entre otras. La inversión prevista asciende a 26.183.239,76 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents