INDUSTRIA
Sale a información pública el proyecto de la nueva planta de Congalsa en A Pobra
La inversión superará los 26,1 millones de euros
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de una nueva planta productiva "sostenible, avanzada y automatizada" de Congalsa, en A Pobra do Caramiñal.
También se somete a información pública una solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de Congalsa. El plan de la nueva planta fue declarado proyecto industrial estratégico por el Consello de la Xunta.
En concreto, se trata de una planta de procesado de pescado, crustáceos y moluscos cuya ubicación se sitúa en el polígono industrial de A Tomada.
El proyecto consiste en la ampliación de una nave industrial que incluye una pasarela y la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales.
La nave constará de áreas de elaboración, cocción, producción, túneles y envasado, cámara frigorífica, almacenes, sala de máquinas y un muelle de carga de materia prima, entre otras. La inversión prevista asciende a 26.183.239,76 euros.
- Buscan figurantes en Galicia en plena Navidad para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- Fallece un exconcejal del PP en un accidente tras colisionar contra un poste y una vivienda en Rianxo
- La Salle amplía el pacto ‘antimóviles’ a más cursos y otros centros lo replican
- Hallan en Malpica el cadáver de un hombre de Ponteceso desaparecido desde el domingo
- Chus Iglesias, alma del Paluso: «La fiesta no puede decaer, ver la cara feliz de la gente me da paz»
- Dor en Santiago pola morte de Conchita Suárez García, socia de honra da Asociación do Traxe Galego