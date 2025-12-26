Sale a información pública el proyecto de la nueva planta de Congalsa en A Pobra

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de una nueva planta productiva "sostenible, avanzada y automatizada" de Congalsa, en A Pobra do Caramiñal.

También se somete a información pública una solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de Congalsa. El plan de la nueva planta fue declarado proyecto industrial estratégico por el Consello de la Xunta.

En concreto, se trata de una planta de procesado de pescado, crustáceos y moluscos cuya ubicación se sitúa en el polígono industrial de A Tomada.

El proyecto consiste en la ampliación de una nave industrial que incluye una pasarela y la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales.

La nave constará de áreas de elaboración, cocción, producción, túneles y envasado, cámara frigorífica, almacenes, sala de máquinas y un muelle de carga de materia prima, entre otras. La inversión prevista asciende a 26.183.239,76 euros.