SUCESO
Auxilian a un hombre de avanzada edad que cayó en su vivienda en A Pobra
Estaba consciente pero no podía levantarse y fue evacuado al hospital
Efectivos sanitarios y de emergencias auxiliaron a un hombre de avanzada edad, vecino de A Pobra, que sufrió una caída en su propia casa y no podía levantarse.
Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma al escuchar las peticiones de auxilio del hombre, que vive solo en la calle Atalaia de la capital pobrense.
El 112 Galicia movilizó al lugar a profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Ribeira, agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de A Pobra.
Los bomberos accedieron a la vivienda a través de una ventana y abrieron la puerta para que los sanitarios pudiesen auxiliar al hombre, que estaba consciente, pero no podía levantarse. Después fue trasladado en ambulancia al Hospital do Barbanza.
