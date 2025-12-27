Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PLENO

Lousame prioriza o gasto social e elimina a aportación a grupos políticos no orzamento

Promoverá a candidatura de Zernadas de Castro ás Letras Galegas 2027

Pleno extraordinario no que se aprobaron os orzamentos de 2026 de Lousame.

Pleno extraordinario no que se aprobaron os orzamentos de 2026 de Lousame. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Lousame

O pleno de Lousame aprobou, en sesión extraordinaria, os orzamentos de 2026, que ascenden a 3.825.134,21 euros, cos votos a favor do Partido Popular, mentres que os concelleiros de PSOE e BNG votaron en contra.

O gasto social volve ser un dos eixos das contas municipais, coa creación de novas partidas e o incremento doutras. No capítulo de novas incorporacións figuran os 13.500 euros destinados á posta en marcha dun programa de promoción da figura de Zernadas de Castro co obxectivo de que a Real Academia Galega lle dedique o Día das Letras Galegas de 2027, coincidindo co 250 aniversario da morte do cura de Fruíme.

Outra novidade foi a modificación das subvencións nominativas ao Club de Xubilados de Lousame, aos equipos de fútbol do Lesende e Lousame e á ANPA Alecrín, que medran un 33%.

Así mesmo, o alcalde, Esteban Ares, confirmou o anunciado no pleno de novembro: "a eliminación das asignacións aos grupos políticos municipais. Esa partida irá integramente á financiamento do programa de fomento da natalidade, que tamén contará con outra partida especial para impartir os talleres de apoio á lactancia”.

O máis grande da historia

O rexedor aclarou que nas contas aprobadas "non se inclúen as obras do POS+, que non se coñecerán ata o mes de febreiro. Cando se incorporen, será o orzamento máis grande da historia do Concello de Lousame”.

Ares García explicou que o seu compromiso foi ter os orzamentos aprobados antes de fin de ano "para empezar 2026 con eles aprobados para así traballar con normalidade e non ter que prorrogar os de 2025".

Lamentou a imposibilidade de ter convocada a comisión informativa sobre as contas "pero o principal é ter aquí os orzamentos, pois pasamos o mes de Nadal traballando para poder traelas aquí este 26 de decembro. Ogallá para o ano poidamos traelos antes, en novembro".

Agradeceu o esforzo e traballo realizado pola secretaria-interventora para elaborar os orzamentos en tempo. "Lousame é, tras Outes, o único concello da comarca que presentou os orzamentos no tempo que marca a lei", recordou Ares García.

Debate plenario

O alcalde, Esteban Ares, ofreceu aos voceiros da oposición a posibilidade de realizar un receso na sesión para que estes puideran resolver as súas dúbidas sobre os orzamentos co asesoramento da secretaria-interventora, quen respondeu a todas as súas dúbidas.

O voceiro socialista, Juan José Prego, criticou que non se trasladara aos grupos da oposición a intención do Goberno de crear un plan de fomento da natalidade; mentres que o voceiro do grupo mixto, Anxo Moledo, pediu a elaboración dun novo PXOM para consolidar poboación e criticou a eliminación das asignacións os grupos políticos municipais. "Non estamos de acordo, é unha medida de esgotamento da oposición", afirmou. Unha postura que tamén compartiron os concelleiros socialistas.

Esteban Ares explicou que o Plan de Fomento da Natalidade é só unha proposta para asentar poboación, "como tamén o serán pelexar pola instalación de fibra en todo o municipio, manter e incrementar os servizos… é unha medida máis”.

Ademais, desestimou a proposta de elaborar un novo Plan Xeral xa que "o noso PXOM é anterior ao 2006. Facer un novo suporía perder a metade do solo urbanizable que temos agora, polo que non lle vexo ningún beneficio porque o novo plan sería sempre moito máis restritivo".

Antes da aprobación dos orzamentos, os tres grupos aprobaron por unanimidade destinar a gasto corrente os 66.509,06 euros do POS+Adicional para gastos sociais extraordinarios, achegado pola Deputación da Coruña.

