HOMENAXE
Carnota lembra a Rogelio Saborido, un 'valedor' da cultura local de Lira
A súa memoria permanecerá viva na Caseta de Pepe de Cuco
O Concello de Carnota e a veciñanza renderon unha emotiva homenaxe en Lira a Rogelio Saborido Lago, un dos "valedores" da cultura local que perdeu a vida nun tráxico accidente en decembro de 2024.
O acto celebrouse na Caseta de Pepe do Cuco ao cumprirse un ano do seu pasamento. O alcalde, Juan Manuel Saborido, deu lectura á mensaxe dunha placa conmemorativa que se colocou no interior do pequeno museo local. Estivo acompañado de familiares de Rogelio, veciños e amigos.
A placa, encabezada coa mensaxe: "Con gran cariño recordamos a Rogelio", recorda a "quen foi parte esencial" do equipo que deu vida e testemuño a un dos vídeos que acompañan á exposición da Caseta de Pepe do Cuco. "O seu talento e dedicación deixaron unha pegada fonda e imborrable neste proxecto", subliña o contido da lembranza.
"Grazas, Rogelio, polo teu compromiso coa cultura local. Este traballo, que agora compartimos co público, é tamén unha homenaxe ao teu legado. A túa memoria permanecerá viva na Caseta de Pepe de Cuco, a través de cada imaxe e cada historia, e tamén no corazón de todas e todos nós". Con estas frases, que poden lerse na placa, lembran os veciños a un home que deixou unha fonda pegada no seu pobo.
