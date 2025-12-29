CAMPAÑA
Lousame premia a colaboración cidadá para fomentar "o bo trato"
A iniciativa enmarcouse nos actos municipais do 25N
O alcalde de Lousame, Esteban Ares García, e a concelleira de Igualdade, Silvia Agrafojo, entregaron a Isabel González o premio da campaña de sensibilización Abrígate baixo o paraugas do bo trato, organizada polo Concello de Lousame co gallo da conmemoración do 25N e financiada con cargo ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e o Ministerio de Igualdade.
Isabel González foi a agraciada no sorteo realizado o 12 de decembro, polo que levará unha cea para catro persoas nun restaurante de Lousame. Para conseguilo, González compartiu nas súa redes sociais unha fotografía súa cun paraugas baixo o cancelo #abrigatenobotrato, de acordo ao indicado nas bases da campaña, desenvolta entre o 25 de novembro e o 7 de decembro nas redes sociais.
Un sorteo no que tamén foron agraciadas outras dúas veciñas, Rosana Nieto Figueira e Mery Escarlata, que levaron cadanseu vale de 50 euros para gastar nunha ferretería local. Así mesmo, o Grupo I dos Obradoiros da Memoria do Sanguiñal (Tállara) e o alumnado de Infantil do CPI Cernadas de Castro recibirán cadanseu vale de 50 euros para gastar en farmacias lousamiás.
