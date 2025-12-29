FIN DE ANO
Ribeira recibirá 2026 cunha festa en Bandourrío
Será un encontro interxeracional e repartirase cotillón
Tralas doce badaladas do 31 de decembro, o Concello de Ribeira convida á cidadanía a festexar de maneira conxunta o Ano Novo nunha festa na carpa situada na praza de Pontevedra, en Bandourrío. Estará amenizada por Planet Discomóbil «con xéneros musicais para tódolos gustos», segundo a concelleira de Cultura, Ana Barreiro. Ademais, repartirase cotillón entre os asistentes.
O edil de Festexos, Fernando Abraldes, asegura que se «trata dunha cita tradicional no noso municipio que permite a tódolos veciños e veciñas dar a benvida ao novo ano en conxunto, ao tempo que contribuímos a dinamizar o ocio nocturno. Sempre é unha alegría ver a diferentes xeracións de ribeirenses celebrando xuntas a entrada a un novo ano, bailando, cantando, deixando atrás o que foi e coa esperanza do que deparan os vindeiros 365 días».
Pola súa banda, a concelleira de Xuventude, Carmen Pérez, sinala que a festa se organiza «para que a xuventude escolla Ribeira para despedir o ano. Seguiremos traballando para ser sempre punto de encontro»
