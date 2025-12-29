Solidaridad de la comisión de fiestas de San Mamede de Carnota con la de Villamanín

La comisión de fiestas de San Mamede de Carnota se solidarizará con los jóvenes de la comisión de Villamanín (León) que vendieron más participaciones que décimos del Gordo del Sorteo de Navidad, y que ahora deben hacer frente a un agujero de 4 millones de euros.

«Quenes formamos parte dunha comisión sabemos que iso pódelle pasar a calquera, vése que foi un erro e que para nada son uns delincuentes como algúns queren facer ver», afirma Felipe Capelo, miembro de la organización de los festejos carnotanos de San Mamede.

Por ello, la comisión carnotana aportará 100 euros e iniciará una campaña para recaudar fondos. Tratarán de involucrar a otras comisiones del municipio y también de las comarcas de Barbanza y Costa da Morte.

"Xa falamos cos algúns membros de organizacións de fextexos do concello e tentaremos contactar con outros de fóra para que quen queira e poida colabore con esta causa", añadió.

«Sabemos que non imos xuntar todos os cartos que lles faltan, pero queremos que sepan que os apoiamos e que cando se levanten cada día non pensen que son delincuentes, pois hoxe ninguén fai algo así con mala fe por 250 €», añade Felipe.

La comisión de San Mamede también vendió durante muchos años participaciones de lotería «e sabemos que é moi fácil cometer un erro e por iso, nós quedábamos sempre con 10 décimos por se xurdía calquera problema», subraya.

Desde la comisión de fiestas carnotana son conscientes de que sus homólogos de Villamanín «son xente que estaba traballando para o pobo e cometeron un erro», concluye Felipe Capelo.