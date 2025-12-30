ACCIDENTE LABORAL
Herido un operario en A Pobra tras atraparle una pierna el camión que descargaba
Fue evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital de Santiago
A Pobra
Un operario resultó herido de gravedad esta tarde en A Pobra do Caramiñal al quedarle atrapada una pierna bajo la rueda del camión que estaba descargando en la carretera AC-302, a la altura de la recta de Lesón.
Unos minutos antes de las cuatro de la tarde el 112 Galicia recibió el aviso y, de inmediato, se movilizaron a la zona profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Boiro y Ribeira y agentes de la Guardia Civil y Policía Local.
Los bomberos tuvieron que emplear calzos y un sistema hidráulico para poder liberar al operario que, tras recibir las primeras asistencias médicas, fue evacuado de urgencia a bordo de un helicóptero medicalizado al Hospital Clínico de Santiago.
- Solidaridad de la comisión de fiestas de San Mamede de Carnota con la de Villamanín para pagar el ‘agujero’ del Gordo
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Continúa la ola de robos en el perímetro compostelano: ahora en Boqueixón tras varios asaltos en Teo
- Los 'Ferrari' del campo gallego: 'Vendemos tractores de más de 500 caballos
- La Xunta retrasa hasta la primavera la entrega de los primeros pisos protegidos en Santiago
- Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria
- El Racing de Ferrol incorpora a Míchel Alonso, exentrenador del Compostela
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»