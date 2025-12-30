Herido un operario en A Pobra tras atraparle una pierna el camión que descargaba

Un operario resultó herido de gravedad esta tarde en A Pobra do Caramiñal al quedarle atrapada una pierna bajo la rueda del camión que estaba descargando en la carretera AC-302, a la altura de la recta de Lesón.

Unos minutos antes de las cuatro de la tarde el 112 Galicia recibió el aviso y, de inmediato, se movilizaron a la zona profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Boiro y Ribeira y agentes de la Guardia Civil y Policía Local.

Los bomberos tuvieron que emplear calzos y un sistema hidráulico para poder liberar al operario que, tras recibir las primeras asistencias médicas, fue evacuado de urgencia a bordo de un helicóptero medicalizado al Hospital Clínico de Santiago.