Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos protegidosRutas Lavacolla 2026Huída temeraria SantiagoNaufragio IndonesiaNadal en Compostela
instagram

ACCIDENTE LABORAL

Herido un operario en A Pobra tras atraparle una pierna el camión que descargaba

Fue evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital de Santiago

El operario fue trasladado en un helicóptero medicalizado a Santiago.

El operario fue trasladado en un helicóptero medicalizado a Santiago. / Helico Santiago

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

Un operario resultó herido de gravedad esta tarde en A Pobra do Caramiñal al quedarle atrapada una pierna bajo la rueda del camión que estaba descargando en la carretera AC-302, a la altura de la recta de Lesón.

Unos minutos antes de las cuatro de la tarde el 112 Galicia recibió el aviso y, de inmediato, se movilizaron a la zona profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Boiro y Ribeira y agentes de la Guardia Civil y Policía Local.

Noticias relacionadas y más

Los bomberos tuvieron que emplear calzos y un sistema hidráulico para poder liberar al operario que, tras recibir las primeras asistencias médicas, fue evacuado de urgencia a bordo de un helicóptero medicalizado al Hospital Clínico de Santiago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents