COMERCIO
Noia e Boiro lideran con 3 M€ as vendas do programa MercaNaVila
A Deputación avanza que a campaña de 2026 será «máis ambiciosa»
Os comercios de Noia e Boiro encabezaron as vendas do programa MercaNaVila, impulsado pola Deputación da Coruña, superando os 3 M€, o que supón máis de dous terzos do total rexistrado na comarca do Barbanza.
Así o destacou a deputada de Emprego, Rosa Ana García, durante a súa visita aos establecementos Cenor Otero, de Boiro, e Dequip Deportes Hermida e Tucho, de Noia, acompañada polos alcaldes, José Ramón Romero e Francisco Pérez, para coñecer as impresións do sector e facer balance da campaña.
A responsable de Cenor Otero, Ramona Otero, destacou que «foi un éxito rotundo. Esperamos que sexa a primeira de moitas máis porque é unha iniciativa moi importante para que as vendas por internet e as grandes superficies non acaben co comercio de proximidade, que é fundamental para dinamizar os nosos pobos».
