Ola de adhesiones a la comisión de fiestas de Carnota para tapar el ‘agujero’ del Gordo en Villamanín

La solidaridad de la comisión de fiestas de San Mamede de Carnota con sus homólogos de Villamanín (León), que vendieron más participaciones que décimos del Gordo del Sorteo de Navidad y que ahora deben hacer frente a un agujero de 4 millones de euros, ha generado una ola de adhesiones a su propuesta de recaudar fondos para ayudarles.

Así, Felipe Capelo, uno de los organizadores de los festejos de San Mamede, señaló que "recibimos moitas chamadas e, de feito, aínda non puidemos atendelas todas porque estamos traballando, pero respostaremos cando remate o día".

Están intentando contactar directamente con los miembros de la comisión de Villamanín "para concretar como está o tema, pois polo que vemos na prensa aínda non está claro o que vai pasar e, a partir de aí, verase como podemos axudalos", explicó. Lo ideal, añadió "é que se chegara a un acordo entre os premiados e a comisión" por el bien de todos. Está claro que "os chavales cometeron un erro, pero o que non pode ser é que lle chamen ladróns. Todo ten o seu límite".

Reunión el día de Año Nuevo

A la espera de ver como evoluciona el problema, la comisión de San Mamede convocó para el jueves, día 1 de enero, una reunión con todas las comisiones de fiestas de Carnota a la que se sumará también el alcalde, Juan Manuel Saborido. "Cos que falamos, todos se amosaron dispostos a axudar, e tamén o Concello, pero na xuntanza avaliarase qué e cómo o podemos facer", añadió Felipe Capelo.

Cabe recordar que el objetivo inicial es impulsar una campaña para recaudar fondos e involucrar "ao maior número de xente posible". Son conscientes de que no van a poder reunir todo el dinero que necesitará la comisión de Villamanín, en caso de que no exista un acuerdo con los premiados, pero "queremos que sepan que os apoiamos porque os que levamos anos organizando festas sabemos que foi un erro e que nos podería pasar a calquera", concluye.