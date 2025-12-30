TURISMO
Ribeira licita o miradoiro de Punta do Castro e o arranxo do lavadoiro da Penisqueira
O orzamento ascende a 192.947 euros e a financiación procede de fondos europeos
O Concello de Ribeira remata o ano sacando a licitación varios proxectos por valor de 192.947,02 euros para avanzar no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSTD) e revitalizar espazos de interese cultural, patrimonial e paisaxístico, situados todos eles ao longo do litoral.
En concreto, son a creación dun miradoiro-punto de interpretación da paisaxe en Punta do Castro e a restauración do lavadoiro da Penisqueira.
A alcaldesa, María Sampedro, remarca que «pisamos o acelerador na implantación do PSTD, pois é necesario para sacar adiante actuacións que están financiadas ao 100% por fondos europeos. Este é un exercicio de responsabilidade. Tamén é o noso deber aproveitar os recursos existentes que redunden nunha mellora da calidade de vida dos nosos veciños, ben sexa a nivel de servizos ou de infraestruturas».
Considera ademais que «protexer e salientar estes lugares é tamén poñer en valor parte da nosa identidade», subliñou.
Non obstante, a rexedora engadiu que «non imos comprometer as arcas municipais e, polo tanto, o peto dos nosos veciños como sucedeu coa subvención de 1,6 millóns de euros, pois no seu momento o proxecto de apoio á actividade económica en zonas turísticas deixou un 40% do mesmo sen materializar e, polo tanto, perdéronse os fondos».
