Porto do Son proyecta un servicio de transporte para los mayores del rural

El Gobierno local de Porto do Son está trabajando en la puesta en marcha de un nuevo servicio de transporte dirigido a personas de la tercera edad de las zonas rurales del municipio, con el objetivo de mejorar la movilidad, facilitar el acceso a los servicios básicos, como la asistencia al centro médico, a oficinas del Concello o a entidades bancarias.

«Queremos reducir así o illamento das zonas máis afastadas do centro urbano», dijo el alcalde, Luis Oujo, quien añadió que «seguiremos traballando para garantir que todos os veciños, vivan onde vivan, teñan acceso a servizos públicos de calidade».

En esa línea, indicó que el presupuesto municipal para 2026, aprobado el pasado lunes, reserva una partida de 2.903.936 euros «para financiar diversas actuacións estratéxicas que permitirán mellorar servizos, modernizar infraestruturas e dar resposta a necesidades prioritarias da veciñanza».

El presupuesto, que fue aprobado con los votos a favor del PP y en contra de PSOE y BNG, asciende a 12.992.831 euros y es el más alto de la historia del municipio. El documento incluye inversiones en movilidad y seguridad vial, con mejoras en accesos a varios núcleos y señalización por un importe de 387.451 euros.

El Ejecutivo local priorizará el incremento en el refuerzo de los servicios básicos, como la recogida de la basura (que supone para el Concello un gasto de casi 1.100.000 €) y el mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento, depuración y abastecimiento de agua (con un coste de 511.897 €), así como de los servicios sociales, la limpieza, los desbroces y la mejora de viales.

Mejoras en las redes de saneamiento de 8 núcleos

El presupuesto de 2026 permitirá, según el regidor, «poñer en marcha proxectos de gran impacto no municipio. Entre eles, melloras en infraestruturas básicas, abastecemento e mantemento urbano, con especial atención a redes de saneamento nos lugares de Aguieira norte, A Becha, Foloña, Carantoña, Parada, Seoanes, Lavandeiras e Basoñas». Estas actuaciones contarán con una inversión de 1.078.502 euros.

Este año se convocarán ayudas para las ANPA

Por otra parte, Luis Oujo destaca que «seguimos mantendo todas as axudas a asociacións sen ánimo de lucro, a clubs, a deportistas e a eventos deportivos. E, como novidade, este ano imos ofertar axudas para asociacións de nais e pais de alumnos».

En la sesión plenaria se aprobaron también el POS Adicional y el POS Social de la Diputación Provincial de A Coruña. Con respecto a este último, se destinarán este año 94.616 euros a reducir el gasto de la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que tiene un coste de 810.000 euros (financiado en un 50% por la Xunta de Galicia).

Gastos de la Mancomunidad Serra do Barbanza

«O POS de 2026 destinarase a gasto corrente para sufragar parte dos custos da Mancomunidade Serra do Barbanza (235.217,10 euros) e o mantemento de vías (200.000 euros), quedando pendente do POS 369.026 euros co obxectivo de definir futuras obras a realizar», explicó al respecto el mandatario de Porto do Son.