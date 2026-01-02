Cocina, recursos digitales y ofimática: el plan de formación de Ribeira para cien parados en riesgo de exclusión social

El Concello de Ribeira acaba de iniciar la tercera edición de su Programa Integrado de Empleo, en el que participan un centenar de personas desempleadas de la comarca del Barbanza.

Se trata de personas con discapacidad; desempleadas de larga duración; inmigrantes; en riesgo de exclusión social; beneficiarias del tramo de inserción de la renta de exclusión social de Galicia; mujeres víctimas de violencia de género; mayores de 52 años; menores de 30 años; perceptoras de prestaciones, subsidios por desempleo o Renta Activa de Inserción (RAI).

Los asistentes a esta acción formativa percibirán una ayuda de 10 euros por día en las acciones presenciales del programa, mientras que, en la modalidad en línea, se divide el número de horas de la formación entre cinco para calcular el número de días con pleno derecho la bolsa.

Además, el Concello ofrece medidas de conciliación para favorecer la asistencia, según las necesidades. La formación ofertada es variada, con cursos de técnicas de movilización de enfermos; aplicación de fundamentos básicos en cocina; acompañante en transporte escolar; operaciones básicas de caja; uso de aplicaciones móviles en el ámbito laboral; utilización de recursos digitales; ofimática; técnicas administrativas; organización de almacén; manejo de carretillas elevadoras; mantenimiento de zonas verdes; seguridad e higiene en la industria alimentaria; o cocina colectiva, entre otras materias.

Otra de las acciones a destacar del programa son las prácticas profesionales no laborales a través de la mediación de las orientadoras laborales con las empresas.

En cuanto a las acciones individuales, se llevarán a cabo sesiones de información, asesoramiento y acompañamiento laboral; talleres de coaching para la busca de empleo, comunicación y habilidades sociales; elaboración del currículo; preparación de entrevistas; prospección laboral y prácticas profesionales no laborales en alguna de las empresas colaboradoras, sirviendo como puente de cara a futuras contrataciones.

También se tendrá en cuenta la formación transversal en informática, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, técnicas de coaching emocional, formas de busca de empleo o fomento de la capacidad emprendedora.

Durante doce meses, las personas participantes recibirán orientación, formación e intermediación laboral basada en una metodología que combina la parte expositiva con las dinámicas de grupo, buscando adaptarse a las necesidades y utilizando las nuevas tecnologías para favorecer la comunicación y la conciliación, así como el desarrollo de habilidades para la busca de empleo como, por ejemplo, el uso de Internet, el registro en portales de empleo, la descarga de aplicaciones y la aproximación a las redes sociales profesionales.