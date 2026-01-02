Lousame proxecta a creación dun museo dedicado aos artistas Alfonso Costa e Xosé Luís Veiras
Ambos os dous creadores foron nomeados en agosto Fillos Adoptivos da localidade
O alcalde de Lousame, Esteban Ares, dixo que o Concello está traballando e "poñendo as primeiras pedras" para conseguir a apertura dun museo que recolla as obras dos artistas Xosé Luís Veiras Manteiga e Alfonso Costa, "e para que teñan o espazo que merecen e poidan ser contempladas por todos os veciños e veciñas".
Veiras Manteiga agradeceu o compromiso feito público polo alcalde, asegurando que tanto el como Alfonso Costa estarán “sempre dispostos a axudar”. “Estou e estarei sempre dispoñible para expoñer en Lousame, tanto de xeito individual como en grupo”, dixo Veiras Manteiga durante a inauguración da súa exposición, Obra recente: Contrastes + vieiros, que pode visitarse na casa da cultura ata o vindeiro 28 de febreiro.
Esta mostra consta de 34 acrílicos sobre lenzos. Algúns xa formaron parte doutras exposicións, pero seis deles forman unha nova serie que non fora presentada con anterioridade.
Costa (natural de Noia) e Veiras (natural de Santiago) foron nomeados Fillos Adoptivos de Lousame nun acto celebrado o pasado mes de agosto na igrexa parroquial de Camboño.
Ambos os dous artistas destacan pola súa gran creatividade nos eidos da pintura, o gravado, a ilustración e outras manifestacións artísticas, como a poesía.
- La borrasca Francis ya está a las puertas de Galicia: así va a cambiar el tiempo el día de Año Nuevo
- Ola de adhesiones a la comisión de fiestas de Carnota para tapar el ‘agujero’ del Gordo en Villamanín
- Un camión de Magan se lleva por delante tres coches en la zona de Galeras
- Gabriel Pais Santos, un 'madrugador hijo de empresarios', el primer bebé del año en Santiago
- Lleno total para celebrar la 'Tardevieja' en el casco histórico de Santiago
- Estilismo 'made in Boiro' para las presentadoras de las Badaladas de TVG
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
- La huelga de autobuses continuará por jornadas en la comarca de Santiago durante todo el mes de enero