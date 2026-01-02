Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lousame proxecta a creación dun museo dedicado aos artistas Alfonso Costa e Xosé Luís Veiras

Ambos os dous creadores foron nomeados en agosto Fillos Adoptivos da localidade

Alfonso Costa, esquerda, e Xosé Luis Veiras, o día que foron nomeados Fillos Adoptivos de Lousame, coa entón alcaldesa Teresa Villaverde.

Alfonso Costa, esquerda, e Xosé Luis Veiras, o día que foron nomeados Fillos Adoptivos de Lousame, coa entón alcaldesa Teresa Villaverde. / Cedida

Suso Souto

Lousame

O alcalde de Lousame, Esteban Ares, dixo que o Concello está traballando e "poñendo as primeiras pedras" para conseguir a apertura dun museo que recolla as obras dos artistas Xosé Luís Veiras Manteiga e Alfonso Costa, "e para que teñan o espazo que merecen e poidan ser contempladas por todos os veciños e veciñas".

Veiras Manteiga agradeceu o compromiso feito público polo alcalde, asegurando que tanto el como Alfonso Costa estarán “sempre dispostos a axudar”. “Estou e estarei sempre dispoñible para expoñer en Lousame, tanto de xeito individual como en grupo”, dixo Veiras Manteiga durante a inauguración da súa exposición, Obra recente: Contrastes + vieiros, que pode visitarse na casa da cultura ata o vindeiro 28 de febreiro.

Esta mostra consta de 34 acrílicos sobre lenzos. Algúns xa formaron parte doutras exposicións, pero seis deles forman unha nova serie que non fora presentada con anterioridade.

Costa (natural de Noia) e Veiras (natural de Santiago) foron nomeados Fillos Adoptivos de Lousame nun acto celebrado o pasado mes de agosto na igrexa parroquial de Camboño

Ambos os dous artistas destacan pola súa gran creatividade nos eidos da pintura, o gravado, a ilustración e outras manifestacións artísticas, como a poesía.

