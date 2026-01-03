Detenidos cinco boirenses por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal
En los registros domiciliarios se intervinieron más de siete mil dosis de heroína y cocaína
La Guardia Civil de Boiro detuvo a cuatro hombres y a una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo de capitales y un tercero de pertenencia a grupo criminal, desmantelando dos puntos de venta de sustancias estupefacientes en esa localidad, en la fase de explotación de la operación Zaguanes.
La mencionada operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ribeira, se inició en el verano de 2025 ante el incremento de robos en establecimientos comerciales y hurtos en el interior de vehículos en los que se sustraían cualquier tipo de efectos, maquinaria, herramientas, ropa, dinero, etc.
Los agentes averiguaron que la detenida se trasladaba a un domicilio en Boiro, en el que residía otro de los detenidos, para la adquisición de las sustancias estupefacientes que posteriormente suministraba en su domicilio a las personas que acudían a comprar su dosis, generando un trasiego constante de toxicómanos en la zona. Algunos acudían portando efectos de dudosa procedencia y que utilizaban presumiblemente para el pago de las sustancias.
Una vez constatada la presunta realización de actividades ilícitas en los mencionados inmuebles, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para la entrada y registro en esos domicilios, hallando 226,64 gramos de heroína, 1.137 gramos de cocaína, 144,56 gramos de hachís, 43,16 gramos de marihuana, 3,97 gramos de MDMA, 3,12 gramos de éxtasis, 6.300 euros, útiles para el manejo y distribución de las sustancias estupefacientes, y numerosos enseres procedentes de diversos ilícitos.
La Guardia Civil le imputa además a los moradores de los domicilios registrados un delito de receptación y procedió a la incautación de los efectos encontrados.
Los detenidos, junto con las actuaciones realizadas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ribeira, que decretó el ingreso en prisión del presunto
cabecilla del grupo.
