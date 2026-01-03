Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paula Prado brinda polo "primeiro capítulo de éxitos" de María Sampedro á fronte da Alcaldía de Ribeira

A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia participou no brinde de Aninovo da formación na capital do Barbanza

Paula Prado, centro, flanqueada pola alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, e o senador Manuel Ruiz. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, asegura que o cambio experimentado en Ribeira en 2025 "é tan só o primeiro capítulo do extenso libro de éxitos que María Sampedro comezou a escribir man a man cos seus veciños e veciñas e que terá a súa continuación neste 2026".

Así o manifestou, acompañada polo secretario xeral do PP da provincia da Coruña, Evaristo Ben, e da propia alcaldesa no brinde de Aninovo organizado polo PP de Ribeira. Un evento no que animou a todos os afiliados do partido a nivel local "a seguir traballando e sumando esforzos para consolidar o cambio iniciado e acadar os mellores éxitos nas próximas eleccións municipais de 2027".

María Sampedro, pola súa banda, apelou tamén "á unión, o traballo e o esforzo para acadar todos os obxectivos neste 2026 no que Ribeira seguirá a dar pasos para acadar ser referente económico, social e cultural do Barbanza". 

Tamén agradeceu "a axuda, o compromiso e a man tendida que sempre tiven no partido en todos os seus ámbitos". "Demostramos que traballando xuntos, apartados das liortas e da confrontación, contamos coa mellor receita para achegarnos e conseguir os desexos de todos ribeirenses", engadiu.

