El sorteo de La Bonoloto del viernes deja un premio de 50.445 euros en Ribeira

El sorteo de La Bonoloto celebrado este viernes 2 de enero ha llevado la suerte a la localidad de Ribeira. La Administración de Loterías Número 2, ubicada en la calle Santa Uxía y regentada por David Martínez, selló un boleto que resultó premiado con 50.445 euros.

Se trata de un premio de la segunda categoría, de cinco aciertos más el complementario.

La combinación ganadora es 06-08-33-34-37-46, y el complementario, el 47. Por otro lado, el reintegro se corresponde con el número 5.

Con seis aciertos no ha habido acertantes. Con cinco aciertos y el complementario, cuatro apuestas se llevan la cantidad de 50.445. Con cinco aciertos hay 79 apuestas, que se llevan la cantidad de 1.277 euros. Otras 5.817 apuestas tienen cuatro aciertos y totalizan 26 euros. Las de tres aciertos son 109.297 y se llevan 4 euros.

Por último, se llevan 0,50 euros las 637.501 obsequiadas con el reintegro.

La recaudación ha sido de 321.352.900 euros; el total de apuestas jugadas 6.427.058; el importe entregado en premios 176.744.095 € euros; y el total de apuestas premiadas 752.698.

La citada administración ribeirense vendió, entre otros importantes premios, un quinto de la Lotería Nacional del sorteo extraordinario de Navidad de 2023 y un primero del sorteo de la Lotería Nacional del 16 de febrero de 2023.

Asimismo, repartió 48.660 euros en el sorteo de La Primitiva del 21 de junio de 2025 (una apuesta de cinco aciertos más el complementario).