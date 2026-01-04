El PSOE de Ribeira retoma las primarias suspendidas en 2022

El 5 de marzo de 2022, los militantes del PSOE de Ribeira estaban convocados a una votación para renovar la ejecutiva local. Unos comicios para los que el equipo directivo iba a postular al entonces edil José Manuel Suárez-Puerta para sustituir a José Manuel Vilas en la secretaría local, cargo en el que sigue y que desempeña desde hace 15 años (dice que en su día presentó la renuncia y que no fue aceptada).

A aquellas alturas la agrupación local estaba seriamente dividida, e incluso el sector crítico lo estaba. Las grietas se fueron alargando y, solo dos días antes de las anunciadas primarias, el entonces secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, comunicaba la suspensión del proceso después de que la ejecutiva regional tuviese conocimiento «de una serie de acontecimientos de máxima gravedad que supuestamente acaecieron recientemente en la vida orgánica de esa agrupación local y que pueden afectar gravemente a la vida política de la organización en Ribeira».

Unos acontecimientos de los que nunca se supo (oficialmente) y cuyas consecuencias tampoco trascendieron.

A día de hoy, el PSdeG-PSOE sobrevive en la Corporación municipal de Ribeira con un solo edil (Francisco Suárez-Puerta, hijo del exedil) y poco más de medio centenar de militantes.

Ahora, la cúpula regional del partido anuncia la próxima designación de una gestora que se encargará de retomar el proceso de primarias para renovar la ejecutiva local de Ribeira.