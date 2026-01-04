Los tres vales de mil euros que sorteó la patronal de Boiro ya tienen ganadores

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) puso este sábado el broche final a su campaña de Nadal con un sorteo presencial en el polideportivo de A Cachada, en un acto que reunió a numerosas personas y que confirmó, una vez más, la fuerte implicación del vecindario con el comercio local de Boiro.

El evento, presentado por la actriz local Marta Ríos, ganadora del Premio María Casares, y amenizado por la música de DJ Moe, se desarrolló en un ambiente festivo, familiar y participativo, convirtiéndose en el colofón perfecto a varias semanas de intensa actividad de dinamización comercial.

Antes del sorteo tuvo lugar la apertura del Buzón de los Reyes Magos, una de las acciones más emotivas de la campaña, en la que se premiaron tres cartas con 100 euros en vales de compra cada una, destinados a la celebración del aniversario de las niñas premiadas: Nahia, Elsa y Mia.

A continuación se celebró el sorteo de los 3.000 euros en bonos ABE, repartidos en tres premios de 1.000 euros que se podrán usar sin caducidad ni limitaciones en los 211 negocios asociados, extraídos uno a uno entre las rifas validadas a lo largo de la campaña.

Los tres premios de mil euros fueron para Rafael Carreira, Paula Alonso y Balbina Dosil. Fueron entregados por el secretario de la ABE, Santiago Cajaraville, por el concejal de Comercio, Roberto Lojo, y por el presidente de la ABE, Daniel García.

Numerosas personas asistieron este sábado a los dos sorteos de la patronal. / Cedida

Durante su intervención, Daniel García, que apareció en el escenario vestido de “paje real del comercio local” quiso poner en valor “el enorme esfuerzo realizado por los negocios locales y por la propia ABE para ofrecer una campaña ambiciosa, atractiva y pensada para las familias”.

Según destacó, “el sorteo es solo la parte más visible de un trabajo de varias semanas, con el objetivo de generar movimiento, consumo responsable y vida en las calles de Boiro”.

Daniel García subrayó también el éxito de la primera edición del Parque de Nadal de la ABE, que a lo largo de las fiestas recibió a miles de visitantes, convirtiéndose en un espacio de encuentro para las familias y en un importante foco de atracción de público para el comercio y la hostelería local.

“La acogida superó todas las expectativas y demuestra que cuando se apuesta por iniciativas de promoción comercial pensadas para las familias , Boiro responde”, señaló.

Desde la patronal quisieron agradecer expresamente “la confianza de los clientes, la implicación de los 211 negocios asociados y la colaboración del Ayuntamiento de Boiro, de la Diputación de A Coruña y de la Xunta de Galicia”, destacando que este trabajo conjunto es clave para seguir impulsando campañas que refuercen el tejido empresarial local.