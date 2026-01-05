El alcalde de Dodro pide apoyo plenario a su alianza con Rois y Pontecesures

La Mancomunidad Serra do Barbanza inició esta semana una nueva etapa llena de importantes cambios con los que pretende reconducir un servicio básico para sus concellos asociados: el de la recogida de la basura.

Una nueva etapa en la que el Concello de Ames (a la espera de ratificación en la Asamblea General de la entidad) se sumará a los de Brión, Noia, Muros, Carnota, Porto do Son y Lousame como socio de pleno derecho y en la que será necesario rediseñar las rutas y reestructurar el mencionado servicio, no solo por la entrada de Ames, sino también por la salida de Rois y de Pontecesures.

El coste del servicio para el Concello de Ames es de 3.460.000 euros, y la parte de la deuda de Serra do Barbanza que debe afrontar es de 970.000 euros.

Sin embargo, Ames presentó un recurso (en primera instancia, ante la Mancomunidad) contra esta cuota porcentual relacionada con la deuda contraída por Serra do Barbanza con la empresa FCC.

«Consideramos que hay una parte que no nos corresponde pagar, según los informes de los técnicos municipales y de nuestros servicios jurídicos», señalan desde el Ejecutivo amesano.

El recurso tiene que ver con la deuda generada por la prestación del servicio (del que Ames era usuario en base a la figura alegal de cliente) y con los intereses de la misma. El Gobierno local considera que al Concello de Ames no le corresponde pagar los intereses de esa deuda, «pero no se puede presentar un recurso contra esa única parte, por lo que se recurre toda la deuda», explican al respecto desde el Ejecutivo amesano.

Lousame acude a la Justicia por las cuotas del año 2024

Pero no es el único recurso que el presidente de Serra do Barbanza, Pablo Lago, tiene sobre su mesa. El Concello de Lousame no considera acreditados «fehacientemente» los datos con los que se justifica la subida de las cuotas del servicio de recogida de basura y recurrió judicialmente las cuotas de 2024 que le aplicó la Mancomunidad por el mismo alegando que «están basadas en criterios no recogidos en los estatutos de la entidad».

Asimismo, Lousame recurrió ante la Mancomunidad y por el mismo motivo las cuotas correspondientes al ejercicio de 2025.

La basura se envía a la planta de transferencia de Santiago

Y, a la espera de que Serra do Barbanza licite un nuevo servicio, la empresa FCC comenzó a enviar la basura a Sogama. La basura se está trasladando a la planta de transferencia de Santiago.

Mientras, Rois y Pontecesures siguen dando forma con decisión a su alianza con Dodro para licitar conjuntamente la recogida de residuos. Los alcaldes de estos tres municipios (Francisco Xabier Castro, de Dodro; Ramón Tojo, de Rois; y María Teresa Tocino, de Pontecesures) se reunieron el pasado día 27 de diciembre para seguir concretando los detalles de esa estratégica alianza.

«La decisión es firme», asegura el alcalde de Dodro

«La decisión es firme», dice Castro, quien añade que las interventoras de los ayuntamientos de Dodro y de Pontecesures están redactando ya el documento en el que se articulará jurídicamente esa licitación conjunta.

Con todo, Castro advierte que la firmeza de este compromiso a tres bandas está supeditado a su previa aprobación en las respectivas corporaciones municipales. Y, en el caso de Dodro, Castro gobierna en minoría. Su partido, el PSOE, cuenta con tres ediles, frente a tres de Xente de Dodro, dos de Unidade Veciñal de Dodro, dos del Partido Popular y uno del BNG.

Una alianza entre alcaldes «de tres colores políticos»

«Confío en que la decisión que vamos a tomar tres alcaldes de tres colores políticos diferentes sea entendido en las respectivas corporaciones municipales», señala al respecto Francisco Xabier Castro.

En el municipio de Rois gobierna el popular Ramón Tojo con mayoría absoluta, y en Pontecesures, la nacionalista María Teresa Tocino, en coalición con el PSOE.

Por otra parte, en los próximos días se conocerá el informe sobre la auditoría realizada por el Consello de Contas de Galicia a la Mancomunidad Serra do Barbanza.