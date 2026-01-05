Una 'pesca' con los brazos abiertos y un pez entrando en el mar: así es la escultura 'A rianxeira do sol nacente'
La obra de Tucho Abalo preside una rotonda en el acceso al polígono de Rianxo y está hecha con cajas de pescado recicladas
Rianxo cuenta ya con una nueva obra escultórica dedicada a las pescadoras (pescas, como son denominadas en la zona) de la localidad. Se titula A rianxeira do sol nacente, es obra del artista boirense Tucho Abalo y preside una de las rotondas de acceso al polígono industrial.
Abalo transformó material recogido en la costa de Rianxo en una escultura monumental inspirada en el mar y en las rianxeiras que trabajan en él. "Es una abstracción que fusiona el pez, el mar y la rianxeira al final de la jornada en tiempos de celebración", señala el autor de la obra.
El monumento, de unos tres metros de altura y de aspecto pétreo, está realizado a base del plástico reciclado de cajas de pescado de distintos colores y está ubicado sobre unas redes azules que simbolizan el mar.
"Es una rianxeira que está con los brazos abiertos, simbolizando la liberación, más allá del trabajo. Libre y llena de vida. Al mismo tiempo, representa un pez que se adentra en el mar, formado por unas redes azules cubiertas de una vegetación que simula un manto de algas", explica.
"Quiero agradecer a Viladomar y a Nove Noel por la producción de un gran evento cultural que hizo posible la realización de esta obra. También a la empresa Cortizo por su apoyo económico, fundamental para que todo esto llegase a ser lo que es, y a la empresa J.J. Chicolino, por colaborar con sus redes azules, que sirvieron para representar el mar", señala Abalo.
Tucho Abalo (Cabo da Cruz, Boiro, 1982) es un artista multidisciplinar que proviene de un linaje de artesanos carpinteros.
