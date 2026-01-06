Carnota abre debate: ¿Conviene crear la Asociación Galega de Comisións de Festas?

El agujero generado por la gestión de la comisión de fiestas leonesa de Villamanín en la venta de participaciones del número que resultó premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad ha generado un movimiento solidario en Carnota, donde, además, se abrió este domingo un debate en clave jurídica.

Representantes de las ocho comisiones de fiestas existentes en esta localidad gallega (las de O Pindo, Quilmas, Caldebarcos, San Mamede, Pedra Figueira, Mallou, Lira y Carnota) se reunieron este domingo para analizar cuestiones legales relacionadas con las actividades que suelen organizar (entre ellas, participaciones en sorteos y financiación de festejos), así como para estudiar iniciativas solidarias de apoyo a la comisión de Villamanín, donde compradores de participaciones se quedaron sin percibir premios de unos 80.000 € por papeleta porque se vendieron 50 participaciones que no tenían consignación de décimos premiados.

Respecto a este último asunto, acordaron esperar a conocer el desenlace. «Vamos a esperar a ver si se resuelve el tema y si los vecinos llegan a un acuerdo. Dependiendo de eso, tomaremos una decisión para apoyar a los jóvenes de la comisión de Villamanín, porque no vemos justo que se queden sin premio», señala Felipe Capelo, de la comisión de San Mamede.

En este sentido, añade que estudiarían la posibilidad de realizar una colecta entre los ocho colectivos que organizan festejos en el municipio de Carnota.

Los integrantes de la comisión de Villamanín, en su mayoría jóvenes, vendedores de participaciones a razón de 4 € de apuesta y 1 € de donativo, en una tensa reunión celebrada el pasado viernes con agraciados y perjudicados, reconocieron su error, pidieron disculpas, propusieron renunciar a sus premios y sugirieron adoptar una quita en las participaciones para repartir el premio y evitar pleitos.

«El pueblo de Villamanín les apretó demasiado. Fue un error. Yo no cedería mis participaciones, porque al pueblo no le habría tocado nada si ellos no hubieran hecho las participaciones», dijo Capelo en declaraciones a EFE.

A la reunión de las comisiones de festejos carnotanas asistió también como invitado el abogado Xabier Alonso, quien lanzó un mensaje que caló con bastante aceptación entre los asistentes: la conveniencia de constituir la Asociación Galega de Comisións de Festas.

«Según un estudio que hizo en su día la USC, en Galicia hay unos 2.700 festejos populares. Algunos las organizan directamente ayuntamientos, pero la mayoría los organizan comisiones formadas por vecinos que desconocen las responsabilidades y consecuencias derivadas de las actividades que llevan a cabo», explica el letrado.

«A veces asumen gestiones que no les corresponden»

«A veces asumen, por ejemplo, la tramitación de los permisos de los feriantes, cuando es una responsabilidad que le corresponde hacer directamente a estos profesionales con los concellos», indica.

Alonso dice que ya son varias las comisiones gallegas que se están planteando dar el paso para agruparse, «algo que les permitiría disponer del asesoramiento y la asistencia técnica necesarias».

«Crear la Asociación Galega de Comisións de Festas es algo muy recomendable. La importancia que tienen en la cultura es enorme. Y hay que poner control sobre los riesgos. La gente debe ir a las fiestas a pasarlo bien, no pensando que puede tener un accidente. Y las comisiones de festejos deben estar protegidas, para que los problemas que puedan surgir no se conviertan en cargas que les fastidien la vida por querer hacer algo por los vecinos», explica.

«Si se agrupasen, podrían tener la voz que no tienen»

Por otra parte, Xabier Alonso (que participó, por ejemplo, en la creación de la Asociación Galega de Empresas Musicais), señala que «si se agrupasen, las comisiones tendrían la voz que no tuvieron cuando la Xunta de Galicia y el sector cultural elaboraron la Lei de espectáculos».

Los representantes de las comisiones de Carnota volverán a reunirse la semana que viene para seguir debatiendo sobre este y otros asuntos de su interés.