Al banquillo en Santiago dos detenidos en Ribeira por traficar con cocaína y heroína

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, juzgará este jueves a dos hombres acusados por la Fiscalía de un delito contra la salud pública. Los procesados fueron detenidos en marzo de 2024 con diversas cantidades de cocaína y heroína en Ribeira.

El ministerio público señala en su escrito que, para uno de los acusados, "con antecedentes penales computables", se solicitan cinco años y tres meses de prisión, y para el otro procesado la petición de pena es de tres años y seis meses de cárcel.

Tal y como ha detallado la Fiscalía, la acusación se basa en una investigación de la Policía Nacional iniciada a partir de informaciones recibidas sobre el tráfico de drogas en la zona.

Concretamente, sobre las 23.30 horas del 31 de marzo de 2024, la acusación apunta que ambos acusados se encontraban en un vehículo en el aparcamiento nuevo de Fafián (Ribeira) y detuvieron el coche junto a otro conducido por un hombre al que la policía no ha podido identificar.

En ese momento, los agentes aseguran que vieron a uno de los procesados entregar un paquete "redondo, plastificado y de color negro" al varón no identificado, quien abandonó el objeto en el suelo.

El ministerio público señala que los encausados intentaron huir, pero fueron finalmente interceptados por los vehículos policiales. Tras lo sucedido, los agentes intervinieron el paquete, que contenía 76 "bolsitas termoselladas" que, tras ser analizadas, resultaron ser 10,602 gramos de cocaína y otras 39 de heroína (5,608 gramos).

Según la acusación, la venta de estas sustancias a terceros podría "reportar unas ganancias de 4.187,82 euros". En la operación también fueron intervenidos 45 euros, dos teléfonos móviles, las llaves del vehículo y material para el testado de estupefacientes.