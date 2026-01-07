Buscan voluntarios para el cuidado de tres rebaños de cabras en Rianxo
Tras acabar el programa europeo que les permitió contratar a 3 pastores, comuneros de Isorna, Leiro y Taragoña se reorganizan para atender a las 150 que pastan en sus montes
Durante los dos últimos años, tres pastores contratados por la Plataforma pola Defensa do Monte con fondos europeos, en el marco de un proyecto de bioeconomía forestal, estuvieron cuidando tres rebaños con un total de 150 cabras en montes de las parroquias rianxeiras de Isorna, Leiro y Taragoña. Un ambicioso y fructífero proyecto con numerosas acciones transversales con una finalidad común: avanzar hacia la gestión y el aprovechamiento sostenibles del monte y de sus recursos en base a la cooperación y la recuperación de ecosistemas.
La Plataforma dispuso de 1,5 millones de euros para activar diversas iniciativas. Una de ellas, la contratación de tres personas para el cuidado de las cabras que, contribuyen a la causa manteniendo a raya la maleza para reducir el riesgo de incendios.
Uno de esos pastores era Ángel Rodríguez, de Dodro, un profesional de la industria del aluminio que se había quedado en paro a los 48 años y que encontró una nueva salida laboral cuidando cabras.
Pero el programa finalizó el pasado 31 de diciembre, y con él la posibilidad de seguir contratando pastores. De modo que, aunque los rebaños están perfectamente cuidados por los comuneros, que se están reorganizando, la Plataforma hizo un llamamiento para buscar voluntarios. En Taragoña y Leiro ya lograron constituir sendos grupos de voluntariado, entre los que, por supuesto, hay comuneros, y en Isorna siguen buscando la suma de implicaciones.
Rafael Saco: «Esperamos tener nuevos recursos»
«Estamos reorganizando la forma de gestionar los rebaños mientras no dispongamos de nuevos fondos que nos permitan volver a contratar pastores», explica Rafael Saco, presidente de la Plataforma pola Defensa do Monte, quien añade que «esperamos tener nuevos recursos».
Al amparo del citado programa europeo, financiado con fondos Next Generation, la Plataforma pudo contratar a lo largo de los dos últimos años a diez personas para trabajos forestales relacionados con la silvicultura o la ganadería, entre otros ámbitos. Las acciones silvícolas se llevaron a cabo en 13 lotes de contratación.
La Plataforma surgió como respuesta a los incendios forestales que en 2019 afectaron gravemente a los montes de Rianxo y Dodro y que evidenciaron la necesidad de trabajar de forma conjunta, sostenible y a largo plazo.
