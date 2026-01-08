Corrosión y humedades: deficiencias en el renovado consistorio de Ribeira... aún sin reabrir

A principios de noviembre de 2023, los trabajadores municipales del Concello de Ribeira iniciaban la mudanza al viejo auditorio, convertido desde entonces en sede provisional del consistorio, ante el inicio de la ambiciosa reforma integral del inmueble, diseñada por el arquitecto Carlos Seoane.

La actuación se financia con 2,8 millones del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas y 751.000 € que aportó el Concello, vía crédito, para completar el presupuesto total de 3,5 millones.

Días después, Xestión Ambiental de Contratas S.L. iniciaba la reforma exterior del inmueble. El 4 de abril de 2025, el exalcalde Luis Pérez firmaba la recepción de esta parte de la obra, cuyo plazo inicial era de 8 meses y para la que se aprobaron una prórroga de dos meses y medio, una modificación del proyecto de otros dos meses y medio y otra prórroga de 42 días.

En enero de 2024 se adjudicaba a CYS Hispania S.L. la reforma interior, cuya recepción se firmó el 25 de junio de 2025. El plazo era también de 8 meses, pero se aprobaron dos ampliaciones: una hasta mayo y otra hasta junio.

Sin embargo, a día de hoy no solo no hay fecha para la reapertura del consistorio, sino que aún hay obras pendientes y, lo que es peor, se están solventando importantes deficiencias.

En la planta baja del edificio hay humedades; algunos pilares presentan evidentes signos de corrosión; se están reponiendo tramos del falso techo que se desplomaron; y está pendiente la instalación del ascensor, algo que, al parecer, empezarán a hacer este jueves.

Está pendiente también el equipamiento. «Hay que inventariar y ver la disponibilidad presupuestaria y la posibilidad de conseguir financiación de otra administración», indica el Gobierno.

Una obra con sorpresa

La ambiciosa actuación que transformará el consistorio ribeirense en el primero ecoeficiente de Galicia ya arrancó con una sorpresa. En mayo de 2024 los trabajos destaparon la falta de vigas y de columnas en el aprovechamiento bajo cubierta (la planta que acogía el archivo municipal y los despachos de Urbanismo). Es decir: la cubierta del inmueble estaba apoyada directamente sobre las paredes interiores y sobre las fachadas, con un falso techo. Esa planta se reformó a finales de los años 80 y fue una suerte que la estructura no colapsara.