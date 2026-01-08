Cortan un tramo del paseo marítimo de A Pobra por riesgo de desprendimientos

La Policía Local de A Pobra do Caramiñal cerró un tramo de trescientos metros del paseo marítimo del Arenal, entre los cruces de las calles Luis Seoane y Venecia, tras una inspección del arquitecto municipal en la que se determinó que los daños de la estructura en esa zona suponen un peligro potencial para los peatones.

Algunas losetas están levantadas y hay riesgo de desprendimientos. El tramo fue vallado tanto en el paseo como en el arenal.

El Concello remitirá un informe a la Xunta para que se proceda a su arreglo a la mayor brevedad.