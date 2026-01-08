Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortan un tramo del paseo marítimo de A Pobra por riesgo de desprendimientos

Se valló a lo largo de 300 metros, entre las calles Luis Seoane y Venecia

El paseo está vallado entre las calles Luis Seoane y Venecia. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

La Policía Local de A Pobra do Caramiñal cerró un tramo de trescientos metros del paseo marítimo del Arenal, entre los cruces de las calles Luis Seoane y Venecia, tras una inspección del arquitecto municipal en la que se determinó que los daños de la estructura en esa zona suponen un peligro potencial para los peatones.

Algunas losetas están levantadas y hay riesgo de desprendimientos. El tramo fue vallado tanto en el paseo como en el arenal.

El Concello remitirá un informe a la Xunta para que se proceda a su arreglo a la mayor brevedad.

