Cortan un tramo del paseo marítimo de A Pobra por riesgo de desprendimientos
Se valló a lo largo de 300 metros, entre las calles Luis Seoane y Venecia
A Pobra
La Policía Local de A Pobra do Caramiñal cerró un tramo de trescientos metros del paseo marítimo del Arenal, entre los cruces de las calles Luis Seoane y Venecia, tras una inspección del arquitecto municipal en la que se determinó que los daños de la estructura en esa zona suponen un peligro potencial para los peatones.
Algunas losetas están levantadas y hay riesgo de desprendimientos. El tramo fue vallado tanto en el paseo como en el arenal.
El Concello remitirá un informe a la Xunta para que se proceda a su arreglo a la mayor brevedad.
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- Buscan voluntarios para el cuidado de tres rebaños de cabras en Rianxo
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
- Un hostelero gallego relanza la marca de agua que se sirvió en el «Titanic»
- Un estudiante de la USC con un 95% de discapacidad: «Creo que son un loitador»