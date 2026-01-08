Embellecen el polideportivo municipal de Lousame con un gran mural
Lo realizaron seis jóvenes de la Red de Voluntariado
Lousame
Seis jóvenes de la Red de Voluntariado de Lousame elaboraron un gran mural de temática ambiental y deportiva en la pared principal del polideportivo municipal Pilar Barreiro Senra.
La iniciativa surgió en un obradoiro de pintura mural organizado por Vella Escola Cultura Urbana y el Concello.
Los jóvenes participaron en el diseño y en la ejecución del mural, en el que se fusionan las ramas de un viñedo con la frase «Trail de Lousame». La obra fue visitada por los ediles Silvia Agrafojo, José Antonio Ces y Mariel Agrafojo.
