Crece la actividad en la Unidad de Conductas Adictivas de Ribeira

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó este viernes que la reciente integración en el Servizo Galego de Saúde de las unidades municipales de atención a las drogodependencias reforzará la asistencia que reciben más de 7.100 pacientes cada año, poniendo a su disposición todos los recursos humanos y materiales del departamento sanitario gallego.

Caamaño visitó la Unidad de Coductas Adictivas (UCA) de Ribeira junto a su director, Jesús Cartelle; la alcaldesa, María Sampedro; la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; la secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato; y el gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio.

Dicha unidad combina atención médica, de enfermería, psicológica, social y educativa, registrando una actividad creciente, pues en 2024 atendió a casi 700 personas, y el pasado año fueron más de 800, sumando 128 nuevas altas de usuarios.

El conselleiro remarcó que el Gobierno gallego dedicará este año más de 4,8 millones de euros a estas unidades, que hasta ahora se venían financiando a través de un convenio entre la Administración autonómica y la Fegamp.

Gómez Caamaño puso en valor que la unidad de Ribeira es una de las 13 de atención a las drogodependencias que, desde este año, pasaron a integrarse en el Sergas, culminando así la Xunta "un proceso de enorme complejidad dadas las diferentes modalidades de gestión, personal, inmuebles, contratos de servicios, etc., de estos centros", dijo.

Con esta medida, el Ejecutivo gallego integró en el Sergas 95 plazas que componían la plantilla de estas 13 unidades, en las que se incluyen psicólogos, personal de enfermería, medicina o psiquiatría.

El conselleiro también incidió en que la integración se enmarca en la apuesta de la Xunta por hacer frente a las adicciones desde una perspectiva integral, poniendo el acento en la prevención y en la juventud.

Al respecto, citó la reciente publicación de la Lei de protección da saúde das persoas menores e prevención de condutas adictivas, "que sitúa a Galicia a la vanguardia en esta materia".

Añadido a lo anterior, la Xunta va a incrementar los recursos destinados a los concellos para la realización de programas de prevención, apoyo e integración de las personas que sufren adicciones.

Asimismo, el conselleiro remarcó que el Ejecutivo gallego aprobará próximamente un nuevo Plan de Saúde Mental, en el que la atención a las drogodependencias y las adicciones será prioritaria.

Gómez Caamaño reiteró el agradecimiento al esfuerzo del personal de esta unidad, que ofrece un servicio de alta complejidad asistencial, técnica y organizativa a los concellos de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro y Rianxo.