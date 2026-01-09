Jealsa invertirá 8 millones de euros en el Barbanza, donde ya genera quince mil empleos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó este viernes las instalaciones de la conservera Jealsa, en Boiro, donde pudo comprobar el importante salto tecnológico que dio la compañía en los últimos años, tras superar el serio incendio que sufrió en 2021, y sus ambiciosos retos a corto plazo.

Acompañado de la conselleira de Mar, Marta Villaverde; del alcalde de Boiro, José Ramón Romero; y del presidente de Jealsa, Jesús Alonso Escurís, Rueda visitó el Centro Tecnológico de la compañía y el moderno centro logístico robotizado.

El jefe del Ejecutivo gallego se refirió a Jealsa como «símbolo de la Galicia innovadora, competitiva y comprometida», y justificó la prórroga excepcional que acaba de conceder la Xunta a la planta de O Bodión (hasta junio de 2067) señalando que «aporta más seguridad para la inversión a una empresa consolidada que sigue creciendo». «Los motores económicos hay que apoyarlos», dijo.

«La prórroga de la concesión nos permite hacer cosas importantes», afirmó, por su parte, Jesús Alonso. Y es que, precisamente en lo tocante a las inversiones, Jealsa renovará la cubierta de la nave principal y construirá otra, lo que supondrá una aportación total de 3,2 millones de euros.

Asimismo, completará la reconstrucción de la nave industrial incendiada en 2021, con un coste estimado de 4,8 M€, por lo que propone una inversión total en la comarca del Barbanza para los próximos años de 8 M€.

Alonso también se refirió al «terrible incendio que nos dejó tocados» pero del que la empresa se recuperó en un tiempo récord para retomar con firmeza la senda del crecimiento, y agradeció a la aseguradora Mapfre «que nos abonara 94 millones de euros en solo siete meses».

Por otra parte, Jealsa genera en su sede y centros de trabajo en el Barbanza 3.000 empleos directos y cerca de 12.000 indirectos. Además, tiene un porcentaje de empleo femenino del 72% y, en su clara apuesta por la inclusión de personas con discapacidad, integra a 34 en su plantilla.

El presidente del Gobierno gallego destacó el crecimiento de esta empresa familiar creada hace casi siete décadas, siendo hoy el primer fabricante de España y el segundo de Europa. Además, destacó su «respeto y compromiso con el origen, que combina con su capacidad de expansión, pues cuenta con 26 empresas en distintos puntos de Portugal, Italia, Chile, Brasil y Guatemala».

«Una de las características de Galicia es la existencia de empresas familiares potentes que trabajan en todo el mundo, que son referentes a nivel mundial, como esta en su sector, pero que no pierden la esencia», añadió.

El alcalde de Boiro destacó que «Jealsa es parte esencial de nuestro tejido económico».