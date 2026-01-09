Ribeira licita o proxecto para musealizar a nave anexa á antiga conserveira Cerqueira
Será preciso definir un plan director para expoñer a transición temporal dende a salgadura á conserva industrial
O Concello de Ribeira sacou a licitación a redacción do proxecto de musealización da edificación anexa á nave de Cerqueira, un dos condicionantes para seguir avanzando na adquisición da antiga fábrica de conservas.
O proxecto contempla a conversión do inmoble industrial nun equipamento cultural visitable, sen perder o seu carácter produtivo e marítimo.
Trátase de patrimonio industrial, polo que a proposta deberá equilibrar a conservación, a historia a transmitir aos visitantes, a seguridade, a experiencia e a viabilidade.
Se ben se deben definir, por exemplo, os espazos expositivos, a zona de interpretación sensorial ou os espazos audiovisuais, a intervención arquitectónica deberá manter a lectura industrial e interferir o mínimo en elementos como as pasarelas ou as vitrinas.
Ademais, será preciso definir un plan director para expoñer a transición temporal dende a salgadura á conserva industrial, abordando tamén o proceso de transición dun modelo de produción a outro. O orzamento da licitación é de 11.495 euros.
