Ribeira licita o proxecto para musealizar a nave anexa á antiga conserveira Cerqueira

Será preciso definir un plan director para expoñer a transición temporal dende a salgadura á conserva industrial

Instalacións da antiga conserveira Cerqueira de Ribeira.

Suso Souto

Ribeira

O Concello de Ribeira sacou a licitación a redacción do proxecto de musealización da edificación anexa á nave de Cerqueira, un dos condicionantes para seguir avanzando na adquisición da antiga fábrica de conservas.

O proxecto contempla a conversión do inmoble industrial nun equipamento cultural visitable, sen perder o seu carácter produtivo e marítimo.

Trátase de patrimonio industrial, polo que a proposta deberá equilibrar a conservación, a historia a transmitir aos visitantes, a seguridade, a experiencia e a viabilidade.

Se ben se deben definir, por exemplo, os espazos expositivos, a zona de interpretación sensorial ou os espazos audiovisuais, a intervención arquitectónica deberá manter a lectura industrial e interferir o mínimo en elementos como as pasarelas ou as vitrinas.

Ademais, será preciso definir un plan director para expoñer a transición temporal dende a salgadura á conserva industrial, abordando tamén o proceso de transición dun modelo de produción a outro. O orzamento da licitación é de 11.495 euros.

