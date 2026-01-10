Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribeira aposta por revalorizar os recursos para atraer máis visitantes

A alcaldesa e o director de Turismo avalían liñas de traballo conxunto

Xosé M. Merelles e María Sampedro, centro, na xuntanza de traballo.

Xosé M. Merelles e María Sampedro, centro, na xuntanza de traballo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, avaliou coa alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, distintas liñas de traballo para a posta en valor dos recursos turísticos da vila de cara a atraer máis visitantes e xerar riqueza que repercuta neste municipio.

Repasaron varias fórmulas que van no camiño da revalorización das infraestruturas turísticas, a promoción das festas locais e o deseño e implementación de novos produtos turísticos sobre a oferta existente.

O director de Turismo de Galicia e a rexedora tamén coincidiron na potencialidade de Ribeira para os miles de visitantes que se achegan a Galicia atraídos pola programación musical dos Concertos do Xacobeo.

