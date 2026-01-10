XUNTANZA
Ribeira aposta por revalorizar os recursos para atraer máis visitantes
A alcaldesa e o director de Turismo avalían liñas de traballo conxunto
Ribeira
O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, avaliou coa alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, distintas liñas de traballo para a posta en valor dos recursos turísticos da vila de cara a atraer máis visitantes e xerar riqueza que repercuta neste municipio.
Repasaron varias fórmulas que van no camiño da revalorización das infraestruturas turísticas, a promoción das festas locais e o deseño e implementación de novos produtos turísticos sobre a oferta existente.
O director de Turismo de Galicia e a rexedora tamén coincidiron na potencialidade de Ribeira para os miles de visitantes que se achegan a Galicia atraídos pola programación musical dos Concertos do Xacobeo.
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- Investigan la relación de dos muertes en Santiago con una fuga de monóxido de carbono en la rúa do Hospitaliño
- Una joven pide ayuda para encontrar a esta pareja de Santiago a la que fotografió hace años
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Ya hay fecha para el inicio de las obras en la pista del aeropuerto de Santiago: comienzan el próximo martes
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»