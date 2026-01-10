Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DENUNCIA

Os vándalos destrozan mobiliario no paseo de Tanxil en Rianxo

A Policía Local abriu unha investigación e o alcalde apela ao civismo

Un dos paneis informativos apareceu tirado no paseo marítimo.

Un dos paneis informativos apareceu tirado no paseo marítimo. / C. Rianxo

José Manuel Ramos Lavandeira

Rianxo

O Concello de Rianxo denuncia e condena os actos vandálicos rexistrados na zona verde do entorno da praia de Tanxil a pasada madrugada.

Os autores arrincaron papeleiras, paneis informativos e destrozaron pechaduras, entre outros estragos. A Policía Local xa está a investigar os feitos.

Unha das papeleiras arrincadas na zona verde da praia de Tanxil.

Unha das papeleiras arrincadas na zona verde da praia de Tanxil. / C. Rianxo

O alcalde, Julián Bustelo denunciou o estrago do mobiliario urbano da zona, que fora colocado recentemente. Ademais, fai un chamamento ao civismo.

"O custo do vandalismo pagámolo entre todos e se xa resulta difícil atender as necesidades de mantemento dos diferentes espazos, máis difícil se fai cando algunhas persoas se dedican a destruír o que é de todas as rianxeiras e os rianxeiros", afirmou o rexedor.

