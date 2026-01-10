DENUNCIA
Os vándalos destrozan mobiliario no paseo de Tanxil en Rianxo
A Policía Local abriu unha investigación e o alcalde apela ao civismo
O Concello de Rianxo denuncia e condena os actos vandálicos rexistrados na zona verde do entorno da praia de Tanxil a pasada madrugada.
Os autores arrincaron papeleiras, paneis informativos e destrozaron pechaduras, entre outros estragos. A Policía Local xa está a investigar os feitos.
O alcalde, Julián Bustelo denunciou o estrago do mobiliario urbano da zona, que fora colocado recentemente. Ademais, fai un chamamento ao civismo.
"O custo do vandalismo pagámolo entre todos e se xa resulta difícil atender as necesidades de mantemento dos diferentes espazos, máis difícil se fai cando algunhas persoas se dedican a destruír o que é de todas as rianxeiras e os rianxeiros", afirmou o rexedor.
