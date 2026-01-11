INFRAESTRUTURAS
Ares pide apoio a Rueda para impulsar o polígono empresarial de Lousame
Apela tamén á Xunta para humanizar a praza Teodomiro Hidalgo
O alcalde de Lousame, Esteban Ares, solicitou o apoio do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para acometer dous importantes proxectos nos que vén traballando o goberno local: a creación dun polígono empresarial e a humanización da praza Teodomiro Hidalgo.
Ares asegura que a referida praza é un espazo de referencia da capital municipal porque é "un lugar onde conflúen moitos servizos para a veciñanza, como son a Casa do Concello, o centro de saúde, o tanatorio, a farmacia, a casa da cultura ou o centro de día".
Ambos mandatarios mantiveron unha xuntanza na que, ademais, abordaron diversas actuacións de mellora viaria na localidade. Así, avaliaron diferentes intervencións en vías e estradas do municipio coa finalidade de garantir as mellores condicións para o tráfico rodado e para os viandantes.
Neste sentido, a Xunta executou no últimos anos diferentes actuacións dirixidas á mellora viaria en Lousame como a mellora do firme e ensanche da AC-308 ou o reforzo do firme no vial de Portobravo a Tállara dende a DP-1104 ata a DP-1105.
Depuradora para cinco aldeas
Esteban Ares agradece o compromiso do presidente e da Xunta de Galicia en xeral co Concello de Lousame, como demostran as distintas actuacións realizadas nos últimos anos.
Subliña ademais "investimentos tan importantes como a construción da depuradora que dotará de saneamento a 382 veciños e veciñas de cinco aldeas do municipio, actualmente en execución por un importe de máis de 950.000 euros".
