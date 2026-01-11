Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Historia, deporte e solidariedade en Ribeira coa asociación Ágape

A alcaldesa entregou os 543 € recadados na Milla Heroínas de Sálvora

Álex Vidal e María Sampedro entregando o cheque a Ana Ruth Arnoso.

Álex Vidal e María Sampedro entregando o cheque a Ana Ruth Arnoso. / C. Ribeira

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, e o concelleiro de Deportes, Álex Vidal, entregaron os 543 euros recadados na VII Milla Solidaria Heroínas de Sálvora á Asociación Galega para o Acompañamento Persoal e Educativo (Ágape), representada pola súa presidenta, Ana Ruth Arnoso.

A contía é o resultado das 200 persoas que participaron nesta cita que se celebra cada ano a principios do mes de xaneiro con motivo do afundimento do vapor-correo Santa Isabel na costa de Sálvora na madrugada do 2 de xaneiro de 1921, onde catro mulleres da illa tiveron un papel transcendental no rescate dos náufragos.

"Toda axuda é importante para o labor diario e vital que realiza o noso tecido asociativo. E aquí tamén se demostrou a solidariedade do pobo participando nunha cita que, nesta ocasión, recadou fondos a favor de Ágape. É loable este xesto por parte da cidadanía, así como o traballo de Abrahan Benítez, promotor do evento", afirmou a rexedora.

Os fondos contribuirán a mellorar os servizos que ofrece Ágape ás persoas que forman parte desta entidade e, en consecuencia, redundará positivamente no conxunto da cidadanía.

