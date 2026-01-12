Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INICIATIVA

A Asociación Boirense de Empresas intégrase no programa Xuventude Mentoring

Reforza así a aposta polo emprendemento e o emprego xuvenil

Un momento da Feira do Emprego celebrada en Boiro.

Un momento da Feira do Emprego celebrada en Boiro. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

A Asociación Boirense de Empresas (ABE) vén de integrarse como entidade colaboradora no programa Xuventude Mentoring, impulsado pola Xunta de Galicia, reforzando así a súa aposta decidida polo fomento do emprego xuvenil e polo apoio ao talento novo, en coherencia coas accións que a entidade desenvolve de maneira continuada no ámbito do emprendemento.

Esta adhesión enmárcase na estratexia da ABE de favorecer a conexión entre a mocidade e o tecido empresarial, facilitando ferramentas reais para a inserción laboral e o desenvolvemento de proxectos emprendedores.

O programa Xuventude Mentoring está promovido pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, en colaboración co Cixug e coas universidades galegas, e conta co cofinanciamento do Fondo Social Europeo.

Apoio a persoas mozas

O xerente da ABE, Tomás Estévez, destacou que "a integración neste programa é un paso máis no traballo que levamos anos facendo para apoiar ás persoas mozas que queren incorporarse ao mercado laboral ou poñer en marcha o seu propio proxecto".

Neste sentido, sinalou que “dende a ABE estamos traballando en accións concretas, como a organización da mesa redonda sobre emprego e emprendemento na Feira de Emprego de Boiro, os asesoramentos individualizados a persoas emprendedoras ou a colaboración con distintos programas e entidades vencelladas á creación de empresas”.

Estévez subliñou tamén que “Xuventude Mentoring encaixa perfectamente coa nosa maneira de entender o apoio ao emprego xuvenil: acompañamento, contacto directo coas empresas e coñecemento real do mundo laboral”, engadindo que “é fundamental crear pontes entre o talento mozo e o empresariado, especialmente no ámbito local”.

Actividades formativas

A través desta colaboración, a ABE participará na promoción e difusión do programa, na organización e participación en actividades formativas e de networking, na realización de visitas a empresas e na posta a disposición de espazos para o desenvolvemento das distintas accións, contribuíndo activamente á mellora da empregabilidade das persoas participantes.

Dende a entidade destacan que esta integración supón un reforzo do seu compromiso co desenvolvemento económico e social do territorio, apostando por un emprego de calidade, polo emprendemento xuvenil e polo relevo xeracional no tecido empresarial.

