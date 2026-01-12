Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaParadisoRobos en CacheirasFinanciación autonómicaCandidatas USC
instagram

CENTENARIA

Música, praia e vida activa, claves nos 105 anos da ribeirense Dolores Rivera

Ten tres fillos, sete netos e dez bisnetos

A alcaldesa e o tenente de alcalde con Dolores Rivera.

A alcaldesa e o tenente de alcalde con Dolores Rivera. / C. R.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, e o primeiro tenente de alcalde, Vicente Mariño, felicitaron a unha das súas veciñas centenarias que, ademais, ostenta o título de ser a máis lonxeva do municipio: Dolores Rivera Soto, quen cumpre 105 anos. Nacida en Barbantes (Ourense), o 9 de xaneiro de 1921, trasladouse a vivir a Ribeira unha vez casou con Ernesto Valeiras, cuxa familia era propietaria dunha fábrica de conservas situada no Touro.

Os representantes municipais achegáronse ata a súa casa para compartir unha conversa con ela e facerlle entrega dun arranxo floral como agasallo institucional.

Nai de tres fillos, avoa de sete netos e bisavoa de dez bisnetos, unha das súas afeccións é desfrutar da súa familia, con quen aproveita para saír a pasear durante o verán polo Touro; un lugar polo que sinte predilección dende a súa chegada a Ribeira, non só por ser o espazo onde se asentaba o negocio familiar, senón tamén por ser a praia elixida para pasar a época estival.

Noticias relacionadas y más

Outro dos intereses desta veciña centenaria é a música. De feito, ten a carreira de piano. E, ata que a saúde llo permitiu, sempre levou un estilo de vida moi activo, e coida moito a alimentación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents