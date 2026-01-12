CENTENARIA
Música, praia e vida activa, claves nos 105 anos da ribeirense Dolores Rivera
Ten tres fillos, sete netos e dez bisnetos
A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, e o primeiro tenente de alcalde, Vicente Mariño, felicitaron a unha das súas veciñas centenarias que, ademais, ostenta o título de ser a máis lonxeva do municipio: Dolores Rivera Soto, quen cumpre 105 anos. Nacida en Barbantes (Ourense), o 9 de xaneiro de 1921, trasladouse a vivir a Ribeira unha vez casou con Ernesto Valeiras, cuxa familia era propietaria dunha fábrica de conservas situada no Touro.
Os representantes municipais achegáronse ata a súa casa para compartir unha conversa con ela e facerlle entrega dun arranxo floral como agasallo institucional.
Nai de tres fillos, avoa de sete netos e bisavoa de dez bisnetos, unha das súas afeccións é desfrutar da súa familia, con quen aproveita para saír a pasear durante o verán polo Touro; un lugar polo que sinte predilección dende a súa chegada a Ribeira, non só por ser o espazo onde se asentaba o negocio familiar, senón tamén por ser a praia elixida para pasar a época estival.
Outro dos intereses desta veciña centenaria é a música. De feito, ten a carreira de piano. E, ata que a saúde llo permitiu, sempre levou un estilo de vida moi activo, e coida moito a alimentación.
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Incendio en el restaurante Gonzaba de Santiago: desalojan a los clientes
- Un conductor se da a la fuga en Santiago tras provocar un choque en cadena en una parada de taxis
- Confirmado un retraso de al menos 45 días en la entrega del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Santiago
- El final de una bonita historia: la joven que buscaba a una pareja de ancianos de Santiago localiza a su hija