PLENO
Ribeira impulsa un programa de respiro para "coidar a quen coida"
O Concello destinará 153.627 € do POS a gasto social
A Corporación municipal de Ribeira acordou, por unanimidade, destinar os 153.627,51 euros do POS+ Adicional 1/2026 da Deputación da Coruña a financiar parte dos gastos sociais extraordinarios previstos para 2026 que ascenden a 1.335.000 euros.
A estimación inclúe a ampliación e dotación económica para as axudas de emerxencia e necesidade social (25.000 €), a dotación destinada a cubrir a achega ao Servizo de Axuda no Fogar na modalidade dependencia (1,3 M€) e a creación ou ampliación dos servizos para o respiro e a conciliación familiar a unidades de convivencia que carezan de medios económicos suficientes para asegurar a cobertura destas necesidades (10.000 €).
A alcaldesa, María Sampedro, destacou que todos son «servizos indispensables» e subliñou a creación do programa respiro «para coidar a quen coida».
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Incendio en el restaurante Gonzaba de Santiago: desalojan a los clientes
- Un conductor se da a la fuga en Santiago tras provocar un choque en cadena en una parada de taxis
- Confirmado un retraso de al menos 45 días en la entrega del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Santiago
- El final de una bonita historia: la joven que buscaba a una pareja de ancianos de Santiago localiza a su hija