Terceiro día de 'loita' contra as roturas na rede de auga de Noia

Parte do casco histórico está sen subministro dende as 16.00 horas do domingo

Operarios traballando na reparación de tubaxes no casco histórico de Noia.

Operarios traballando na reparación de tubaxes no casco histórico de Noia. / C. N.

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O Concello de Noia traballa contra reloxo dende o sábado, ás oito da mañá, para atallar as sucesivas roturas de tubaxes da rede de abastecemento do casco histórico. "Estamos agora arranxando a quinta gran avaría na rúa Comercio", afirmou o alcalde, Francisco Pérez.

Actualmente, unha parte das vivendas e negocios do casco histórico están sen subministro dende as 16.00 horas do domingo, e "non temos alternativas", recoñeceu o rexedor. Confía, non obstante, en que "con este arranxo quede solucionado o problema" e que se poida restablecer o servizo canto antes.

"Para o consumo das viviendas, chegado o caso poderíamos ofrecerlles auga, pero aos negocios non", engade. Ademais, subliña, parte das zonas afectadas "tiveron subministro, non continuo, pero si por momentos", subliñou Pérez.

A orixe desta cadea de avarías, afirma, vén motivada por "unha instalación de 60 anos que está moi deteriorada, e que debería ter sido renovada por fases en anos anteriores pero non se fixo".

A primeira rotura rexistrouse ás 8.00 horas do sábado na rúa Comercio e, a partir de aí os problemas sucedéronse. "Ao estar tan deteriorada a rede e ao ter que pechar o subministro para arranxar as avarías, cando se restablece o servizo a presión do aire acumulado fai que se produzan novas roturas, a pesares de que temos purgadores".

As avarías afectaron á zona do Cantón, o Malecón e a porta de Luma, ademais da rúa Comercio onde se produxo a primeira rotura, e tamén a rexistrada este luns, na que están traballando os operarios.

O alcalde, Francisco Pérez, asegura que os servizos de mantemento "están a traballar case sen descanso dende o sábado, e mesmo tivemos que organizar relevos de patrullas".

Plan de Infraestruturas

A solución definitiva ao problema, afirma o rexedor, "pasa por trazar un plan de renovación de infraestruturas e facer unha planificación para poder ir renovando progresivamente a rede de subministro, pero iso é algo que levará 3 ou 4 anos".

TEMAS

