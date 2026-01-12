SERVIZOS
Terceiro día de 'loita' contra as roturas na rede de auga de Noia
Parte do casco histórico está sen subministro dende as 16.00 horas do domingo
O Concello de Noia traballa contra reloxo dende o sábado, ás oito da mañá, para atallar as sucesivas roturas de tubaxes da rede de abastecemento do casco histórico. "Estamos agora arranxando a quinta gran avaría na rúa Comercio", afirmou o alcalde, Francisco Pérez.
Actualmente, unha parte das vivendas e negocios do casco histórico están sen subministro dende as 16.00 horas do domingo, e "non temos alternativas", recoñeceu o rexedor. Confía, non obstante, en que "con este arranxo quede solucionado o problema" e que se poida restablecer o servizo canto antes.
"Para o consumo das viviendas, chegado o caso poderíamos ofrecerlles auga, pero aos negocios non", engade. Ademais, subliña, parte das zonas afectadas "tiveron subministro, non continuo, pero si por momentos", subliñou Pérez.
A orixe desta cadea de avarías, afirma, vén motivada por "unha instalación de 60 anos que está moi deteriorada, e que debería ter sido renovada por fases en anos anteriores pero non se fixo".
A primeira rotura rexistrouse ás 8.00 horas do sábado na rúa Comercio e, a partir de aí os problemas sucedéronse. "Ao estar tan deteriorada a rede e ao ter que pechar o subministro para arranxar as avarías, cando se restablece o servizo a presión do aire acumulado fai que se produzan novas roturas, a pesares de que temos purgadores".
As avarías afectaron á zona do Cantón, o Malecón e a porta de Luma, ademais da rúa Comercio onde se produxo a primeira rotura, e tamén a rexistrada este luns, na que están traballando os operarios.
O alcalde, Francisco Pérez, asegura que os servizos de mantemento "están a traballar case sen descanso dende o sábado, e mesmo tivemos que organizar relevos de patrullas".
Plan de Infraestruturas
A solución definitiva ao problema, afirma o rexedor, "pasa por trazar un plan de renovación de infraestruturas e facer unha planificación para poder ir renovando progresivamente a rede de subministro, pero iso é algo que levará 3 ou 4 anos".
